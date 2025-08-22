Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

El paro de controladores aéreos afectó la actividad en los aeropuertos

Publicado

Aviones de Aerolíneas Argentinas en Aeroparque. (Foto: Gentileza / Archivo).

El paro dispuesto por los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) se hizo sentir este viernes en los aeropuertos de todo el país con la reprogramación de los vuelos dispuesta por las compañías aéreas.

Además, Aerolíneas Argentinas denunció ante EANA y la ANAC que ATEPSA “impidió la salida de nueve vuelos que contaban con autorización y estaban programados por fuera de la ventana de la medida de fuerza, incluidos dos vuelos internacionales”.

La protesta de respondió al fracaso de las negociaciones salariales con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y marcó el inicio de un plan de acción escalonado que se desplegará a lo largo de los próximos días de agosto.

Córdoba Turismo

El Gobierno rechazó las medidas de fuerza anunciadas por ATEPSA y adujo que “afectan un servicio esencial garantizado por ley y las operaciones del sistema aeronáutico”, según señalaron fuentes de esa firma.

“Tras la finalización de la última conciliación obligatoria, EANA participó en las últimas semanas de 17 audiencias junto a los demás actores intervinientes en estas instancias de negociación, en las que fue imposible alcanzar algún tipo de acuerdo con el gremio ATEPSA debido a su postura intransigente”, indicaron las fuentes.

Epec

Y añadieron que, ante esta situación, “el gremio ratificó la aplicación del cronograma de paro que se extiende durante cinco días, desde el viernes 22 hasta el sábado 30 de agosto, en distintas franjas horarias de 3 horas cada una, llegando a un total de afectación de 6 horas diarias”, pese a “las observaciones de la ANAC sobre las medidas de fuerza planteadas por no cumplir con la reglamentación vigente para estos casos”.

Telecom

Apuntaron también las fuentes que “la justicia rechazó oportunamente la cautelar presentada por el gremio ATEPSA, en relación a la reglamentación emitida por la ANAC sobre la prestación de los Servicios de Navegación Aérea (servicio esencial) ante la aplicación de medidas de fuerza”.

News

Las medidas de fuerza seguirán el domingo 24 de agosto, de 13 a 16 y de 19 a 22; el martes 26, de 7 a 10 y de 14 a 17; el jueves 28, de 13 a 16, y el sábado 30 de 13 a 16 y de 19 a 22.

Sin embargo, las restricciones no alcanzan a vuelos en emergencia ni a aeronaves afectadas a servicios sanitarios, humanitarios, de Estado o de búsqueda y salvamento, según aclaró el gremio.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Seis allanamientos y tres detenidos por venta de cocaína

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó seis allanamientos y detuvo a tres hombres acusados de integrar una banda que vendía cocaína y otros estupefacientes...

Hace 4 días

Novedades

Qué decisiones hacen más eficiente tu centro de distribución

En un centro de distribución, la eficiencia no se mide solamente en el volumen de productos almacenados o en la cantidad de metros cuadrados...

Hace 5 días

Noticias

Cómo votaron los cordobeses el rechazo al veto del presidente Milei a la emergencia en discapacidad

Doce diputados nacionales de la provincia de Córdoba rechazaron el veto del presidente ultraderechista Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, mientras...

Hace 2 días

Novedades

Qué amenities hacen la diferencia a la hora de alquilar

Al momento de buscar un departamento en alquiler, no solo importa el precio o la ubicación. Cada vez más, los avisos destacan servicios adicionales...

Hace 5 días