El Parlamento Federal del Clima sesionó en la Legislatura de Córdoba

Este viernes por la tarde, la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, encabezó en la Legislatura provincial la 2ª Sesión Ordinaria del Parlamento Federal del Clima, bajo el lema “Las provincias rinden tributo al papa Francisco”.

La sesión se realizó en la sede de la Unicameral cordobesa, a ocho años de la primera reunión, y fue presidida por el titular de la Comisión de Ambiente y Recursos Renovables de la Legislatura, Abraham Galo, quien continuará su mandato durante dos años.

Prunotto fue la encargada de dar la bienvenida a los presentes y durante la apertura del encuentro, expresó: “Con el gobernador Martín Llaryora abrazamos causas que tienen que ver con el cambio climático y la economía circular; por eso Córdoba es sede de este encuentro”.

Y continuó: “Que sus provincias sepan que este trabajo es en conjunto, porque podemos pensar distinto pero cuando los objetivos están claros se puede trabajar juntos. Bienvenidos a esta provincia, estamos orgullosos de recibirlos en esta casa”.

A su turno, Galo manifestó: “Hoy estamos ratificando el compromiso federal para unirnos en un abrazo y en un grito federal, estamos discutiendo algo que parece obvio. Todos los que estamos acá entendemos que tenemos que defender las cuestiones ambientales, por eso estamos acá. Entendemos que tenemos que seguir produciendo pero defendiendo y cuidando el medio ambiente. Gracias por ser parte de esta instancia en este contexto histórico. Hoy estamos haciendo historia desde Córdoba, el corazón verde del país”.

El objetivo de la reunión consistió en reactivar la actividad de este organismo al menos con tres sesiones anuales. Además, los miembros del Parlamento emitieron una declaración a través de la cual se comprometieron a fortalecer el compromiso de las provincias, que buscarán no perder la presencia Argentina en la Conferencia de las Partes (COP30) que se hará en Brasil, y que nuestro país no abandone el Acuerdo de París.

Por este motivo, los presidentes de las comisiones de Ambiente de las legislaturas provinciales se dieron cita para consensuar acciones y leyes marco, de manera unificada y para todas las cámaras del país.

AUTORIDADES PRESENTES

En la sesión llevada a cabo en la Legislatura de Córdoba, estuvieron presentes la ministra de Ambiente y Economía Circular provincial, Victoria Flores; el coordinador nacional del Parlamento, Sebastián Navarro; y la vicegobernadora de la provincia de Entre Ríos, Alicia Aluani.

“La anterior sesión dejó como desafío el pensar en políticas públicas que defiendan el ambiente y pongan el equilibro en las diferentes especies. En Córdoba equilibramos el modelo de consumo con el modelo productivo y el modelo social. Cuando nos enfrentamos a un Gobierno negacionista es cuando más tenemos que poner el foco en estas cuestiones”, expresó Flores. Y agregó después: “Somos conscientes de que los problemas son globales, pero las soluciones son locales. Por eso estamos obligados a replantearnos un modelo de desarrollo y consumo, no para las generaciones del futuro sino para las del presente. El ambiente es uno solo y todos somos parte de su cuidado. Este es el desafío que tenemos por delante”.

Por su parte, Aluani, manifestó: “Quienes estamos aquí compartimos una problemática en común que representa el desafío más importante: el cambio climático. Y esto nos obliga a profundizar sobre la energía, las reservas naturales, la contaminación ambiental y el ordenamiento territorial. Por eso, lo importante es asumir el desafío con responsabilidad y generar políticas comunes para incrementar los buenos resultados”.

Por último, Navarro dijo: “Los desafíos ambientales siguen siendo una deuda del país con la sociedad, pero ahora también nos toca la lucha contra el negacionismo estatal. Por eso queremos agradecerles por este encuentro. Esto no es una operación política, sino la fuerza de las provincias blindando un acuerdo que es en favor de todos. No habrá superávit fiscal sin superávit ecológico. Nunca más vamos a permitir que un presidente destruya la agenda ambiental del país”.

También participaron los presidentes de las comisiones de Ambiente de todo el país: Soledad Blas (Catamarca), Walter Toning (Buenos aires), Jessica Barreto (CABA), Zulma Galeano (Chaco), Fabián Gandon (Chubut), María Eugenia Mancini (Corrientes), Gloria Cozzi (Entre Ríos), Valeria Gómez (Jujuy), Noelia Viara (La Pampa), Teresita Luna (La Rioja), Yamel Ases (Mendoza), Gisselle Stillger (Neuquén), Elba Yolanda Mansilla (Río Negro), Mario Ramón Vialey (Misiones), Sergio Moreyra (San Luis), María Laura Colazo (Tierra del Fuego) y Santiago Aberastain (Santa Cruz).

Asimismo, asistieron funcionarios de países hermanos como Uruguay y Paraguay.

Además, estuvieron presentes los legisladores Brenda Austin, Silvina Jurich, Carlos Carignano, Leonardo Limia, Cristina Pereyra, Doris Mansilla, Carmen Suárez y Stella Maris Peralta.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.