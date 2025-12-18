El papelón del día: El diputado libertario Almirón elogió el proyecto de Presupuesto peronista creyendo que era el propio

Conéctate con nosotros

El diputado libertario de Corrientes, Lisandro Almirón. (Foto: Gentileza).

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lisandro Almirón protagonizó este miércoles una situación insólita al elogiar un artículo del proyecto de Presupuesto de Unión por la Patria (UxP) que incluía obras para su provincia de Corrientes.

Lo inaudito es que el diputado creyó que el dictamen que estaba leyendo era el del oficialismo, y cuando le hicieron saber su error lo inundaron los nervios y se enfrascó en un diálogo disparatado con la oposición.

“No es una chicana, pero lo que leyó Almirón es nuestro dictamen. Las obras están incluidas por pedido de los diputados de Chaco y Corrientes, en una lista anexa que presentamos”, señaló el jefe del bloque de UxP, Germán Martínez.

En su intervención, el correntino destacó obras de infraestructura vial para su provincia previstas en el dictamen de presupuesto del peronismo, como por ejemplo la ruta nacional 126 (tramo Sauce–Curuzú Cuatiá), la ruta nacional 119 (Mercedes–Curuzú Cuatiá), la ruta 12 (tramo Riachuelos–Saladas), la ruta 120 y la reparación y mantenimiento de la calzada de la autopista 14.

“Me pareció terrible lo que pasó recién. Es increíble que no sepan lo que están leyendo. Es terrible que la tomada de pelo sea tal que ni siquiera sepan de qué hablan. Estudien en su casa y después vengan”, disparó la presidenta del bloque del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, que no dejó pasar el papelón de Almirón.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

