La madre dijo que “no atacó a nadie”: El músico “Chano” Charpentier está grave luego de que un policía le disparara

El músico Santiago Charpentier, conocido como “Chano”, fue baleado en el abdomen por un policía bonaerense al que, según la versión oficial, habría intentado apuñalar con un cuchillo de cocina en medio de un aparente brote psicótico, durante el cual también habría agredido a su madre, en una vivienda de un barrio privado del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, informaron fuentes judiciales y policiales. El artista se encuentra en grave estado según informó la familia.

El episodio se registró en la madrugada del lunes, cerca de la 1.30, dentro de una vivienda del barrio privado Parque La Verdad, ubicado en el kilómetro 13 de la ruta provincial 39, del mencionado partido del noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, la madre de Chano, Marina Charpentier, dijo que “él no tuvo ningún brote psicótico, lo que tuvo es un cuadro de excitación psicomotriz. Él no se abalanzó. En ningún momento atacó a nadie. No intentó agredir a nadie y menos a una mujer”, aseguró.

“Todo esto pasó en mi casa. Yo estaba ahí. No atacó a nadie con ningún cuchillo. Fue todo mentira. Un policía de menos de 20 años le disparó a mi hijo sin motivo. Esto es una locura”, afirmó sobre el episodio.

“Él solo se lastimaba a sí mismo. Había médicos, había enfermeros, había policías y todos contra un adicto en consumo. Pudieron disparar al aire, pero no lo hicieron”, insistió la mujer en el canal de noticias TN.

Las fuentes dijeron a Télam que efectivos de la Policía Comunal de Parada Robles arribaron al lugar tras un llamado que advirtió que un hombre se encontraba agresivo en una de las viviendas.

Una vez en la casa, los policías constataron que se trataba del músico “Chano” Charpentier (39), quien se encontraba con un brote psicótico aparentemente producto del consumo de estupefacientes, según dijeron los voceros consultados.

En la vivienda estaban la madre y el padrastro del músico, y una ambulancia dispuesta para el traslado de “Chano” a un centro especializado para su internación.

También se encontraba el médico psiquiatra de su obra social, quien fue amenazado y echado de la propiedad por el propio paciente.

Personal de la seccional 2da. ingresó al domicilio y se entrevistó con la madre del músico, quien manifestó que poco antes había sido agredida por su hijo.

Según pudo reconstruir un investigador, la casa posee un cerco perimetral y la entrada a la misma está a unos seis metros de distancia.

Charpentier en un primer momento se asomó por la puerta de la casa para entablar una conversación con los tres efectivos policiales que habían llegado, pero al notar la presencia de su madre, regresó sobre sus pasos e ingresó a la vivienda.

Fue allí -según el relato de un investigador- que tomó una cuchilla de un cajón y salió de manera inmediata para agredir a los efectivos.

Cuando los agentes intentaron reducir al exlíder de la banda Tan Biónica, éste se abalanzó sobre uno de ellos portando un cuchillo aserrado, de los que normalmente se utilizan para cortar pan, lo que provocó la reacción del oficial, quien sacó su arma reglamentaria, dio la voz de alto y le disparó.

El tiro ingresó por el abdomen de Charpentier, quien primero fue asistido en el lugar y luego trasladado al Sanatorio Otamendi de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“El policía se replegó pero estuvo condicionado por una ligustrina. (Charpentier) Se abalanzó con el cuchillo en alto en señal de agresión, por tal motivo el policía dio la voz de alto y le disparó”, detalló a Télam un investigador judicial.

“Chano” ingresó con riesgo de vida, fue operado de urgencia y ahora se encuentra estable, señalaron las fuentes.

El mismo investigador aseguró que el viernes pasado el músico protagonizó un episodio similar, que no llegó a finalizar en una agresión, pero su familia también tuvo que solicitar asistencia a la policía local.

“Estaba en actitud desafiante y violenta”, añadió el informante al ser consultado por el estado en el que se encontraba esta madrugada. Voceros judiciales indicaron que en la casa donde vive el músico, en la que circunstancialmente se encontraban su madre y el padrastro, se halló poca cantidad de marihuana y medicación que será analizada para conocer su contenido.

Si bien se encontraron también bebidas alcohólicas, no habría muestras dentro de la vivienda de haber sido consumidas en exceso, añadieron las fuentes.

En tanto, un comunicado difundido por la familia Charpentier confirmó lo sucedido en horas de la madrugada y añadió que producto del disparo “Chano” resultó afectado en “uno de sus riñones, el páncreas y el bazo”.

“El incidente ocurrió en circunstancias en que su familia y los médicos de la obra social intentaban trasladarlo”, explicaron.

El hecho es investigado por el fiscal Juan Manuel Esperante, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Exaltación de la Cruz del Departamento Judicial de Zárate-Campana, quien dispuso que las pericias estén a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA), a estar involucrado un miembro de la fuerza de seguridad bonaerense.

Cuando los peritos de la PFA se dirigían a la casa de Charpentier para realizar las tareas encomendadas, la camioneta policial en la que se trasladaban por el barrio porteño de Parque Patricios chocó con un auto particular y volcó, a raíz de lo cual hubo seis heridos.

En tanto, ante el fiscal declararon el padrastro del músico, el personal de la ambulancia, el médico psiquiatra y dos de los tres policías que se dirigieron tras el llamado de pedido de ayuda.

El oficial que realizó el disparo, por su parte, no declaró ya que puede ser imputado en la causa, por lo que se le extrajo sangre y se le incautó el arma reglamentaria. Además, explicaron las fuentes, se halló la vaina y el plomo que traspasó el cuerpo del músico, que quedó alojado entre sus ropas.

El expediente fue caratulado como “atentado y resistencia a la autoridad y lesiones” y Esperante no adoptó por el momento ningún temperamento hacia el músico ni con el policía.

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, consideró que el oficial “actuó correctamente, dentro de los parámetros de la legalidad” y de no ser así “hubiera sido sancionado. Este es el típico caso de que se podría haber evitado la reducción por medio de una pistola no letal, donde con tres metros de distancia se puede reducir a una persona”, dijo.

