Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

El Merval subió por tercera jornada y ADRs ganaron hasta 11%

Publicado

Imagen Ilustrativa.

Acciones y ADRs ganaron este jueves hasta 11% y el indicador porteño acumuló tres jornadas consecutivas en alza, a poco del cierre de semana. El S&P Merval cerró con una suba de 1,15%, hasta los 3.020.019,20 puntos.

La consultora PPI destacó: “Tres ruedas consecutivas en verde para el Merval en dólares. El índice sumó otra alza de 1,6% y alcanzó los US$1.978. Con una sola rueda por delante para terminar la semana, acumula un avance del 7,7% WTD”.

Incendios

En tanto, Rava señaló que “el mercado local reacciona a la exitosa renovación de la deuda en pesos y la normalización de la curva de tasas. Los balances bancarios reportan resultados débiles, pero aún así cerraron con ganancias de hasta 10% en Nueva York”.

Este jueves no hubo  mercado en los Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias, “mientras los inversores se mantienen expectantes por la decisión de la Reserva Federal”.

Turismo

Agregó que “el Merval cerró con una suba de 1,3% en una jornada acotada por el feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos. La licitación del Tesoro fue exitosa, logrando un rollover de 96% y destacando la fuerte demanda de instrumentos a tasa fija, lo que representa una buena noticia por la desindexación de la deuda”.

“Además, Banco Macro reportó un resultado trimestral negativo y la CNV limitó la inversión de fondos Money Market en cauciones al 20% de su patrimonio”, indicó Rava.

Epec

El panel líder operó mayormente en positivo. Las principales subas fueron de Banco de Valores (7,30%), Central Puerto (2,44%) y Banco Macro (2,36%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas cerraron en verde. Las principales ganancias fueron de Edenor (11.47%), Banco Francés (10,71%) y Cresud (7,92%).

Mackentor

En los títulos públicos, el AL30 se mantuvo sin variaciones y el AL35 avanzó 0,37%; mientras que el Riesgo País se ubicó en 653 puntos tras subir 0,20%, según la medición de JP Morgan.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Un conductor de una app de viajes le rompió la cabeza a un pasajero en Córdoba y fue detenido

Un violento episodio ocurrido en la ciudad de Córdoba terminó con un pasajero gravemente herido y un conductor de una aplicación de viajes detenido....

Hace 4 días

Noticias

Alerta amarilla por calor extremo en gran parte del país: qué zonas serán afectadas y cuáles fueron las más calurosas

La Argentina atraviesa una ola de calor temprana que anticipa un verano intenso. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por altas...

Hace 4 días

Noticias

Milei condecoró a Carlos Presti, el primer militar que será ministro de Defensa desde 1983: su padre fue represor y murió impune

El presidente Javier Milei condecoró este martes al jefe del Ejército, Carlos Alberto Presti, quien en los próximos días se convertirá oficialmente en el...

Hace 4 días

Noticias

Caso $Libra: detectan el retiro de US$9 millones de una billetera virtual horas antes de un posible congelamiento judicial en EE.UU.

El caso $Libra volvió a sacudir el ecosistema cripto y político argentino luego de que se detectaran una serie de movimientos financieros sospechosos en...

Hace 4 días