El Merval cerró la semana en baja y ADRs cayeron hasta 2%

El Merval cerró la última jornada de la semana en leve baja, mientras que los ADRs tuvieron mayoría de bajas y el Riesgo País rondó los 620 puntos.

El S&P Merval cerró con una baja de 0,05%, hasta los 2.979.065,00 puntos.

La consultora PPI señaló que “el Merval volvió a retroceder. El índice accionario medido en dólares cayó 0,5% este viernes, hasta posicionarse en US$1.967. De esta forma, el panel de empresas locales retrocedió 2,6% en la semana”.

Rava destacó que “el Merval se mantuvo estancado con una caída de 2,3% en la semana, mientras el mercado espera drivers políticos como la reforma laboral”.

“El Tesoro logró exitosas licitaciones de bonos en pesos con un rollover de 102% y la licitación del bono AN29 que adjudicó un monto de USD 1.000 millones a una tasa de 9,26%”, agregó.

El panel líder operó con altibajos. Las principales subas fueron de Ternium (8,13%), Sociedad Comercial del Plata (2,86%) y Cresud (2,44%).En el extremo de las caídas se ubicaron Central Puerto (-1,78%), Byma (-1,32%) y Banco de Valores (-1,30%).

En Nueva York, los ADRs de la mayoría de las empresas cerraron con pérdidas. Los principales descensos fueron de Banco Macro (-2,10%), Central Puerto (-1,70%) y Edenor (-1,39%).

En los títulos públicos, el AL30 subió 0,32% y el AL35 avanzó 0,63%; mientras que el Riesgo País se ubicó en 624 puntos tras caer 1,60%, según la medición de JP Morgan.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

