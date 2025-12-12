Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

El Merval cerró la semana en baja y ADRs cayeron hasta 2%

Publicado

Imagen Ilustrativa.

El Merval cerró la última jornada de la semana en leve baja, mientras que los ADRs tuvieron mayoría de bajas y el Riesgo País rondó los 620 puntos.

El S&P Merval cerró con una baja de 0,05%, hasta los 2.979.065,00 puntos.

Incendios

La consultora PPI señaló que “el Merval volvió a retroceder. El índice accionario medido en dólares cayó 0,5% este viernes, hasta posicionarse en US$1.967. De esta forma, el panel de empresas locales retrocedió 2,6% en la semana”.

Rava destacó que “el Merval se mantuvo estancado con una caída de 2,3% en la semana, mientras el mercado espera drivers políticos como la reforma laboral”.

Turismo

“El Tesoro logró exitosas licitaciones de bonos en pesos con un rollover de 102% y la licitación del bono AN29 que adjudicó un monto de USD 1.000 millones a una tasa de 9,26%”, agregó.

El panel líder operó con altibajos. Las principales subas fueron de Ternium (8,13%), Sociedad Comercial del Plata (2,86%) y Cresud (2,44%).En el extremo de las caídas se ubicaron Central Puerto (-1,78%), Byma (-1,32%) y Banco de Valores (-1,30%).

Epec

En Nueva York, los ADRs de la mayoría de las empresas cerraron con pérdidas. Los principales descensos fueron de Banco Macro (-2,10%), Central Puerto (-1,70%) y Edenor (-1,39%).

En los títulos públicos, el AL30 subió 0,32% y el AL35 avanzó 0,63%; mientras que el Riesgo País se ubicó en 624 puntos tras caer 1,60%, según la medición de JP Morgan.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Mackentor

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

Telecom

El Valle

News

En este articulo:, , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Ramos Nápoli, ex asesor digital de Karina, hace pie en la Secretaría de Asuntos Nucleares

El Gobierno nacional anunció la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares, que será dirigida por el actual presidente de DIOXITEX S.A, Federico Ramos...

Hace 3 días

Noticias

Un ex jefe del Ejército afirma que la compra de aviones F-16 es una “política marketinera” del Gobierno

El ex jefe del Ejército teniente general (RE) César Milani cuestionó la compra de aviones caza F-16 a Dinamarca al sostener que es parte...

Hace 3 días

Noticias

Petri defendió la compra de los aviones F16

El ex ministro de Defensa Luis Petri reivindicó la compra de aviones F-16 por parte del Gobierno argentino, como forma de respaldar a sus...

Hace 2 días

Noticias

Tras la protesta de estatales, se conforma una mesa de diálogo por la crisis de la Caja de Jubilaciones

En medio de una masiva movilización de sindicatos estatales que rechazan la posibilidad de un nuevo aumento en los aportes previsionales, representantes gremiales fueron...

Hace 3 días