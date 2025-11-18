El Merval cerró en leve alza y el Riesgo País se mantuvo en torno a 600 puntos

El Merval cerró este martes en alza, mientras que el Riesgo País se mantuvo en torno a los 600 puntos básicos. El S&P Merval cerró con una suba de 0,20%, hasta los 2.932.664,00 puntos.

La consultora PPI señaló que “el Merval recupera terreno. Luego de retroceder 2,35% el lunes, el índice accionario en dólares recuperó 1,0% hoy hasta US$1.992”.

“En el plano corporativo, sobresalió YPF, que consiguió un crédito sindicado de prefinanciación de exportaciones por US$700 millones a tres años, hito relevante al tratarse del primer préstamo de este tipo otorgado en el país”, agregó.

El panel líder operó con altibajos. Las principales subas fueron de Edenor (2,76%), Ternium (2,40%) y Transportadora Gas del Sur (2,24%). Las mayores caídas de Telecom Argentina (-2,19%), Sociedad Comercial del Plata (-1,98%) y Loma Negra (-1,55%).

Rava analizó que “el índice Merval en dólares muestra una lateralización estable e indica fortaleza frente a los ajustes globales . No obstante, el volumen de operaciones en acciones locales ha disminuido en forma drástica”.

“Galicia (GGAL) evidencia una caída de aproximadamente 20% desde sus máximos . Se prevé que los balances de las entidades financieras no resulten favorables, afectados por la alta morosidad y la volatilidad en las tasas de interés”, según el informe.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas cerraron con tendencia indefinida. Las principales ganancias fueron de Irsa (3,82%), Edenor (3,00%) y Transportadora Gas del Sur (2,47%). Las máximas bajas de Central Puerto (-1,55%) y Banco Macro (-1,42%).

En los títulos públicos, el AL30 cayó 0,62% y el AL35 restó 1,30%; mientras que el Riesgo País bajó 0,30% hasta 614 puntos, según la medición de JP Morgan.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

