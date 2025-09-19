Conéctate con nosotros

El Merval cerró en baja y el Riesgo País arriba de los 1400 puntos

(Imagen ilustrativa).

Acciones, ADRs y bonos registraron hoy altibajos, mientras que el Merval cerró la semana en baja y el Riesgo País se ubicó arriba de los 1400 puntos básicos. En esa línea, el S&P Merval cayó este viernes  0,45% hasta los 1.687.959,60 puntos. El Merval en USD se encuentra en una tendencia bajista, aproximándose a la zona de los 1000 puntos.

“Septiembre viene siendo un mes para el olvido desde la perspectiva del índice, que terminó agosto cotizando en US$1.460 y desde ese punto retrocedió 25,1%, con 9 de las 14 ruedas registrando pérdidas. Así, se encuentra en valores que no se veían desde agosto del año pasado”, según la consultora PPI.

Agregó que “el ruido político, que incluyó duros reveses al oficialismo en ambas Cámaras, y la abrupta suba del dólar, que ya testea la banda superior con fuertes ventas del BCRA, presionaron a los activos locales a la baja, y en particular a la renta variable”.

En un panel líder mixto, destacaron las bajas de Transener (-5,20%), BBVA (-4,96%) y Transportadora Gas del Norte (-4,87%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron altibajos. La mayor suba fue de Irsa (4,69%) y la mayor baja de Grupo Financiero Galicia (-2,53%).

En los títulos públicos, el AL30 cayó 0,79% y el AL35 perdió 3,78%.

En medio de la tensión, el Riesgo País retrocedió 0,14% hasta 1.454 puntos básicos, tras haber superado los 1.500, según JP Morgan.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Noticias Argentinas
