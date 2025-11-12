Conéctate con nosotros

El Merval cerró en alza y el Riesgo País volvió a superar los 600 puntos

Publicado

Imagen ilustrativa. (foto: Gentileza).

El Merval cerró este miércoles en alza, con suba de acciones de hasta 6%, mientras que el Riesgo País tuvo una leve suba que lo llevó arriba de los 600 puntos básicos.

El S&P Merval cerró con una suba de 0,88%, hasta los 2.984.607,80 puntos.

La consultora PPI indicó que “el Merval avanzó 0,4% hasta US$2.003. De esta forma, en tan solo dos ruedas recuperó prácticamente toda la corrección de la semana pasada (-3,0%) y volvió a posicionarse por encima de los US$2.000, al igual que al cierre de octubre”. “Cabe destacar que no hubo referencia proveniente de Estados Unidos, debido a que fue feriado por el Veterans Day”, agregó.

El panel líder operó con tendencia mixta, con principales avances de Sociedad Comercial del Plata (6,54%), Telecom Argentina (3,52%) y Loma Negra (3,40%). Las principales bajas fueron de Aluar (-4,27%), Transener (-2,08%) y Metrogas (-1,65%).

Rava señaló que “la jornada estuvo marcada por la publicación del dato de inflación de octubre (2,3%) y la consolidación de la calma en el tipo de cambio”.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registran resultados mayormente positivos. Las principales ganancias fueron de Telecom Argentina (4,72%), Ternium (4,42%) y Loma Negra (4,15%).

En los títulos públicos, el AL30 cayó 0,41% y el AL35 avanzó 0,10%; mientras que el Riesgo País avanzó 0,30% hasta 603 puntos, según la medición de JP Morgan.

“Los bonos soberanos se mantuvieron estables, con el riesgo país en 603 puntos, tras declaraciones relevantes de Caputo” en las que “brindó claridad sobre los vencimientos de deuda soberana de enero. Se informó que dichos pagos se concretarán mediante mecanismos financieros, como la activación de alguno de los swaps o la emisión de un nuevo bono, sin que el Tesoro deba comprar dólares para ese fin”, concluyó Rava.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

