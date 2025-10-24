Conéctate con nosotros

El Merval cerró en alza y el Riesgo País en 1081 en última jornada preelectoral

Imagen de Wall Street.

El Merval cerró este viernes en alza mientras que ADRs subieron hasta 4% y el Riesgo País se mantuvo por encima de los mil puntos, en la última jornada previo a las elecciones nacionales de medio término. El S&P Merval cerró con una suba de 1,04% hasta los 2.076.858,60 puntos.

En el panel líder se destacaron las subas. Las acciones que más subieron fueron las de BYMA (5,16%), Telecom Argentina (4,61%) y Transener (4,34%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados mayormente positivos. Los máximos avances fueron de Telecom Argentina (4,44%), Edenor (2,77%) y Grupo Financiero Galicia (2,70%).

En los títulos públicos, el AL30 subió 0,19% y el AL35 ganó 2,11%; mientras que el Riesgo País bajó 0,10% hasta 1.081 puntos, según la medición de JP Morgan.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

