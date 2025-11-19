El Merval cayó más de 2% con las acciones bancarias entre las más afectadas

El Merval cerró este miércoles con una baja de 2,15%, mientras que el Riesgo País tuvo un descenso que lo dejó cerca los 600 puntos básicos.

El S&P Merval cerró con una baja de 2,15%, hasta los 2.869.723,50 puntos.

Rava señaló que “en el ámbito local, se registró una toma de ganancias en el Merval, que cayó un 2,2%. Los papeles bancarios fueron los más afectados y ajustaron las subas generadas tras los resultados de las elecciones”.

El panel líder operó mayormente en negativo. Las principales caídas fueron de Grupo Supervielle (-4,20%), Grupo Financiero Galicia (-3,70%) y Sociedad Comercial del Plata (-3,41%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas cerraron con tendencia indefinida. Las principales ganancias fueron de Edenor (2,91%), Transportadora Gas del Sur (2,04%) e Irsa (0,90%). Las máximas bajas de Grupo Financiero Galicia (-2,53%), Grupo Supervielle (-1,48%) y Banco Francés (-0,97%).

En los títulos públicos, el AL30 subió 0,84% y el AL35 avanzó 1,21%; mientras que el Riesgo País bajó 2,10% hasta 601 puntos, según la medición de JP Morgan.

La consultora PPI indicó que “los Globales extendieron la racha positiva. La deuda hard dollar extendió los avances del martes y este miércoles cerró con subas de hasta 0,7%. Esta dinámica estuvo en sintonía con los mercados emergentes/distressed: el ETF EMB subió 0,1%”.

“Mañana jueves conoceremos las condiciones para la última licitación de noviembre. El MECON difundirá el jueves 20 el menú de condiciones con el que enfrentará $14,5 billones. La subasta se llevará a cabo el miércoles 26”, cerró.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.