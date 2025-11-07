Conéctate con nosotros

El Merval cayó 3,66% y ADRs perdieron hasta 4%

El Merval cerró este viernes con una baja de más de 3% y ADRs cayeron hasta 4%, mientras que el Riesgo País se mantuvo en torno a los 600 puntos básicos. El S&P Merval cerró con una baja de 3,66%, hasta los 2.864.646,80 puntos. Medido en dólares cayó 2,2%.

El panel líder operó con mayoría de bajas, con principales caídas fueron de Grupo Financiero Galicia (-6,72%) , BBVA Banco Francés (-5,91%) y BYMA (-5,20%).

Rava señaló que “el mercado de renta variable argentina muestra una corrección natural después de la euforia reciente, con una baja de 4% en el Merval luego de haber subido 50% en seis días. Papeles como Central Puerto (CEPU), que corrigió 11% semanal, aparecen como opciones de monitoreo en el sector energético”.

“El mercado argentino experimenta una consolidación después del reciente repunte alcista, dado que se encuentra cotizando en la zona de USD 1.950 a la espera de nuevas noticias. El Gobierno mantiene firme la política de bandas cambiarias hasta 2027 y apunta a la baja del riesgo país con el objetivo de recuperar el acceso a los mercados internacionales de crédito”, agregó.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registran resultados mayormente negativos. Las principales ganancias fueron de Grupo Financiero Galicia (-4,27%), Telecom Argentina (-3,27%) y BBVA Banco Francés (-3,14%).

En los títulos públicos, el AL30 cayó 1,32% y el AL35 perdió 0,63%; mientras que el Riesgo País subió 1,40% hasta 647 puntos, según la medición de JP Morgan.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

