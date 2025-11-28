El Merval acumuló una suba de 9 por ciento esta semana

El panel líder operó con altibajos. Las principales subas fueron de Central Puerto (3,57%), Banco de Valores (2,60%) y Telecom Argentina (2,11%). Las mayores bajas las registraron Cresud (-2,32%), Sociedad Comercial del Plata (-1,72%) y Ternium (-1,16%).
En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas cerraron en verde. Las principales ganancias fueron de Central Puerto (6,86%), Loma Negra (6,76%) y Cresud (5,25%).
En los títulos públicos, el AL30 bajó 0,42 y el AL35 restó 0,36%; mientras que el Riesgo País se ubicó en 648 puntos tras caer 0,80%, según la medición de JP Morgan.
EL DÓLAR SIN CAMBIOS
El dólar oficial cerró este viernes en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin registrar cambios respecto del cierre de este jueves.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.480, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, con una baja de 0,35% en la jornada.
El dólar mayorista se ubicó en $1.450, no registró cambios y quedó a poco más de 50 pesos del techo cambiario (hoy en $1.509,98).
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,45% hasta $$1.482,9, y el CCL (Contado Con Liquidación) bajó 0,96% hasta los $$1.516,1.
Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaron hoy en US$40.314 millones.
CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.
