El Merval acumuló una suba de 9 por ciento esta semana

El Merval acumuló una suba de 9% esta semana, con cuatro ruedas en alza, mientras que el Riesgo País se mantuvo en torno a los 650 puntos básicos.

El S&P Merval cerró con una suba de 0,21%, hasta los 3.026.469,50 puntos.

La consultora PPI destacó: “El Merval, en cambio, tuvo una semana para destacar. Encadenó cuatro ruedas consecutivas al alza y saltó 8,3% en la semana hasta los US$1.990. En el balance mensual terminó levemente negativo: -0,7% MTD”.

En tanto, Rava señaló que “en el mercado local, el índice Merval rebotó un 9% en el acumulado de la semana a pesar de la debilidad de los balances de los bancos y da a entender que ya estaban puestos en precios”.