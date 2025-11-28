Conéctate con nosotros

El Merval acumuló una suba de 9 por ciento esta semana

El Merval acumuló una suba de 9% esta semana, con cuatro ruedas en alza, mientras que el Riesgo País se mantuvo en torno a los 650 puntos básicos.

El S&P Merval cerró con una suba de 0,21%, hasta los 3.026.469,50 puntos.

La consultora PPI destacó: “El Merval, en cambio, tuvo una semana para destacar. Encadenó cuatro ruedas consecutivas al alza y saltó 8,3% en la semana hasta los US$1.990. En el balance mensual terminó levemente negativo: -0,7% MTD”.

En tanto, Rava señaló que “en el mercado local, el índice Merval rebotó un 9% en el acumulado de la semana a pesar de la debilidad de los balances de los bancos y da a entender que ya estaban puestos en precios”.

El panel líder operó con altibajos. Las principales subas fueron de Central Puerto (3,57%), Banco de Valores (2,60%) y Telecom Argentina (2,11%). Las mayores bajas las registraron Cresud (-2,32%), Sociedad Comercial del Plata (-1,72%) y Ternium (-1,16%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas cerraron en verde. Las principales ganancias fueron de Central Puerto (6,86%), Loma Negra (6,76%) y Cresud (5,25%).

En los títulos públicos, el AL30 bajó 0,42 y el AL35 restó 0,36%; mientras que el Riesgo País se ubicó en 648 puntos tras caer 0,80%, según la medición de JP Morgan.

EL DÓLAR SIN CAMBIOS

El dólar oficial cerró este viernes en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin registrar cambios respecto del cierre de este jueves.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.480, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, con una baja de 0,35% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.450, no registró cambios y quedó a poco más de 50 pesos del techo cambiario (hoy en $1.509,98).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,45% hasta $$1.482,9, y el CCL (Contado Con Liquidación) bajó 0,96% hasta los $$1.516,1.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaron hoy en US$40.314 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

