El Mercosur firmó un Tratado de Libre Comercio con cuatro países europeos

Los Estados del Mercosur suscribieron hoy en Río de Janeiro un Tratado de Libre Comercio con los Estados de la EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), que prevé un aumento de las exportaciones de ambos bloques, además de ventajas para empresas e individuos.

El Tratado de Libre Comercio Mercosur-EFTA “creará un área de libre comercio de casi 300 millones de personas con un PIB combinado de más de USD 4,3 trillones”, se informó en un comunicado conjunto, que detalló que “ambos lados se beneficiarán de mejoras de acceso a los mercados para más del 97% de sus exportaciones, lo que se traducirá en un incremento del comercio bilateral y ventajas para empresas e individuos”.

“Creará nuevas oportunidades de negocios para los agentes económicos en los países del Mercosur y la EFTA, incluyendo al gran número de pequeñas y medianas empresas existentes en cada jurisdicción. Proveerá mayor acceso a los mercados y normativa modernizada para el despacho de aduana. Los agentes económicos de los países se beneficiarán de la mayor previsibilidad y certidumbre jurídica en el comercio”, informó Cancillería en un comunicado.

El entendimiento suscripto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay con EFTA cubrirá “comercio de bienes, comercio de servicios, inversiones, derechos de propiedad intelectual, compras públicas, competencia, reglas de origen, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, y obstáculos técnicos al comercio”.

También “asuntos legales y horizontales, incluyendo solución de controversias, y un capítulo de comercio y desarrollo sostenible”.

Las negociaciones para este acuerdo se habían iniciado en julio de 2017 en Buenos Aires y se celebraron 14 rondas de negociación en total hasta la firma de este martes, y su entrada en vigor será “tan pronto como sea posible”, se indicó en el comunicado.

Por el lado del Mercosur firmaron el tratado los ministros de Relaciones Exteriores Gerardo Werthein (Argentina), Mauro Vieira (Brasil), Mario Lubetkin (Uruguay) y la viceministra Patricia Frutos (Paraguay).

Por EFTA los firmantes fueron el vicepresidente de Suiza, Guy Parmelin, el ministro de Cultura, Innovación y Educación Superior de Islandia, Logi Már Einarsson, la ministra de Comercio e Industria de Noruega, Cecilie Myrseth, y el Embajador Frank Buechel, en representación de Liechtenstein.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

