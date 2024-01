El más joven de la historia: Un cordobés de 15 años triunfó en el debut en el TC Mouras en La Plata

Marco Dianda, con apenas 15 años y 10 meses (cumple 16 el 29 de marzo), y a bordo de una Dodge, se impuso de punta a punta este domingo, en su debut en el TC Mouras. Fue durante la primera fecha de la categoría, que se llevó a cabo en el autdromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata.

El joven piloto, nacido en la localidad de Guatimozín, en la que viven 2.500 habitantes, en el departamento Marcos Juárez, 370 kilómetros al sudeste de Córdoba Capital, se erigió además en el ganador más precoz de la categoría, que transita por el vigésimo segundo campeonato en su historia.

Dianda, al comando de un Dodge del equipo que maneja Ramiro Galarza, recorrió las 16 vueltas con solvencia e instruyó un tiempo de 23m. 54s. 019/1000.

“Fue una carrera muy linda, pero calurosa. El equipo trabajó muchísimo para alcanzar este nivel. La largada fue pesada, en cuanto pasé el curvón y no vi a Cifre me tranquilicé bastante. Me saqué un peso importante con esta victoria porque ya, por reglamento, soy candidato”, dijo Dianda luego de conseguir la victoria.



Superó de esta manera, la marca de Esteban Cístola, quien ganó con 17 años el 23 de septiembre de 2018 en La Plata, con un Ford del JPG Racing.

El joven cordobés ya había ganado en 2023 una competencia en el TC Pista Mouras -la categoría prevía-, con tan sólo 14 años.

Dianda concurre al colegio secundario. En 2023 debutó en el TC Pista Mouras y consiguió vencer en su cuarta presentación. El piloto recibió el año pasado un permiso especial de la ACTC para competir con 14 años y pegó el salto directo desde el karting a la categoría escuela de la ACTC.

“Pasé del karting al auto con techo, que es algo totalmente distinto, pero nos adaptamos aunque para mí falta bastante. Vamos a intentar evolucionar, ser precisos en los cambios del auto, pero lo grande, como hacer una vuelta rápida, ya está”, comentó a SoloTC el joven piloto al conseguir en 2023 su primer triunfo en el TC Pista Mouras con apenas 14 años.

En 2022 había realizado una gira europea para competir en distintos campeonatos de Kart y realizó una prueba en la F4 Italiana. Su primera carrera fue el 22 de marzo de 2016 en karting de Tierra Campeonato del Sudeste de Córdoba.

“Siempre uno tiene un ídolo de chico. A mi Facundo Ardusso es alguien que siempre me gustó como piloto y como persona. También el “Pinchito” Castellano siempre me gustó, pudimos tener alguna charla y son mis referentes en el automovilismo argentino”, contó Dianda a Carburando.

EL RESTO DE LA CLASIFICACIÓN EN LA PLATA

Benjamín Ochoa (Ford) ocupó el segundo lugar a 1s. 784/1000, mientras que el bonaerense Gastón Iansa (Chevrolet) llegó tercero, a 4s. 187/1000.

El pilarense Nicanor Santilli Pazos (Chevrolet) arribó en la cuarta colocación, a más de 17 segundos, mientras que el oriundo de Trenque Lauquen, Felipe Bernasconi, terminó quinto, a casi 21 segundos.

La próxima carrera, junto al TC Pista Mouras y las TC Pick Up, será el domingo 11 de febrero, nuevamente en el autódromo Roberto Mouras, sin chicana.

Las principales posiciones del torneo quedaron así: Dianda 45 puntos; Ochoa 41,5; Iansa, 38; Santilli Pazos, 34,5; Matías Cravero, 32,5.

GUIFFREY GANÓ EN EL TC PISTA MOURAS

El entrerriano Juan Pablo Guiffrey, con Torino, se adjudicó la competencia inaugural del campeonato 2024 del TC Pista Mouras, que se desarrolló en el autódromo Roberto Mouras, de la ciudad de La Plata. El piloto nacido en la localidad de Villaguay, campeón en la temporada 2022 de la Fórmula 3 Metropolitana, recorrió las 14 vueltas de la exigencia en un tiempo de 20m. 58s. 550/1000.

Guiffrey, quien había partido en la segunda colocación, aventajó al santafesino de Rufino, Alan Cifre (Ford), quien arribó como escolta a 526 milésimas. “Nunca me imaginé debutar con una victoria, es algo increíble, un día inolvidable. Antes del fin de semana un décimo puesto era valioso para mí. Pero no hay que relajarse porque tengo mucho para mejorar como piloto”, dijo el ganador, de apenas 20 años, a los micrófonos de “Campeones”.

La tercera posición quedó en manos del también entrerriano Manuel Borgert (Ford), a 1s. 138/1000, mientras que el chaqueño Lucas Bohdanowicz (Dodge) arribó cuarto, a 7s. 923/1000.

La próxima carrera del calendario anual será del viernes 9 al domingo 11 de febrero, también en el autódromo Mouras de La Plata.

> ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.

