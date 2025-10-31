El lunes, la Legislatura rendirá homenaje a víctimas y familiares del desaparecido avión TC-48

Por iniciativa de la legisladora Nancy Almada, el lunes próximo se realizará en la Legislatura Histórica de Córdoba un acto de homenaje y reparación histórica a las víctimas y familiares del avión Douglas C-54 matrícula TC-48, que desapareció el 3 de noviembre de 1965 en circunstancias confusas y trasladaba desde Panamá a 54 cadetes de la Promoción 31 de la Escuela de Aviación Militar, nueve tripulantes y cinco oficiales.

El acto, previsto para las 17, se concretará en la sala Regino Maders del antiguo Palacio Legislativo (calle Deán Funes 94), en oportunidad de cumplirse 60 años de lo que constituyó la mayor tragedia en la historia de la Fuerza Aérea Argentina.

Se tratará del primer gran reconocimiento que se dará a las víctimas de aquel fatídico vuelo (era el viaje final de instrucción de los cadetes) y a sus familiares, “quienes desde hace seis décadas sostienen una lucha incansable para que se descubra la verdad de lo ocurrido y exista memoria frente al olvido y el silencio institucional”, indica el proyecto impulsado por Almada y aprobado por la Unicameral.

Al respecto, este proyecto declara de interés legislativo “la conmemoración del 60° aniversario de la desaparición del avión Douglas C-54 TC-48 y de sus 68 tripulantes y pasajeros, en su mayoría cadetes de la Promoción 31 de la Escuela de Aviación Militar, aún desaparecidos”. También expresa “el más profundo reconocimiento y homenaje a los familiares de las 68 víctimas del vuelo, por su incansable y digna lucha de seis décadas por la verdad y la memoria, constituyendo un ejemplo de resiliencia cívica y perseverancia frente al olvido”.

Estarán presentes autoridades provinciales y legisladores, entre otros. Se prevé la entrega de reconocimientos legislativos a las familias de los argentinos que viajaban en el avión TC-48 y se descubrirá una placa conmemorativa con sus nombres para honrar su memoria y para que su recuerdo perdure en la sede del Poder Legislativo provincial.

“El acto de reparación histórica previsto busca no sólo recordar a las 68 víctimas, sino también visibilizar la extraordinaria cruzada cívica de sus familias, cuya perseverancia es un ejemplo para toda la sociedad argentina”, señala el proyecto de Almada aprobado por la Legislatura.

“Es saldar una deuda de honor que la democracia tenía con los cadetes, tripulantes y oficiales de aquel vuelo”, resaltó Almada, cuyo tío (Walter Horacio “el Gato” Almada) viajaba en el TC-48 y era uno de los cadetes de aquella Promoción 31.

En este sentido, lo del lunes será un hito relevante a nivel nacional y la decisión política del Estado cordobés de reconocer aquella tragedia ocurrida en el año ’65. Además, será la primera vez en 60 años que los familiares tendrán un lugar donde rendir homenaje a las víctimas del TC-48.

“A 60 años de aquella tragedia, la historia del TC-48 continúa siendo una deuda pendiente del Estado argentino y de la sociedad con los 68 jóvenes y oficiales -en su mayoría cordobeses- cuyo destino final aún no fue esclarecido. Pero también es una deuda con sus familias, que sostuvieron valientemente durante seis décadas la búsqueda de la verdad”, expresa el proyecto de Almada.

“Esta Legislatura tiene el deber patriótico de rendir homenaje a las víctimas y sus familiares. Honrar su memoria no es sólo un acto de reparación simbólica, sino una reafirmación del compromiso con los valores que deben guiar toda institución pública: la verdad, la justicia y la memoria”, agrega.

Uno de los momentos más emotivos estará a cargo del reconocido bandoneonista Mariano Canavosio (nieto del piloto de la aeronave, capitán Esteban Viberti), quien interpretará el Himno Nacional Argentino.

INTERÉS LEGISLATIVO POR UN LIBRO SOBRE EL CASO

Durante el acto, también se entregará un reconocimiento al autor del libro “TC-48: El viaje final de los cadetes”, publicado en 2023 y escrito por el comodoro retirado Guillermo Alonso Sarquiz.

En este sentido, la Unicameral aprobó un proyecto de declaración, también de Nancy Almada, que otorga interés legislativo al libro de Sarquiz y destaca su “extraordinario aporte al esclarecimiento de la mayor tragedia de la aeronáutica militar argentina y a la preservación de la memoria histórica de la Nación”.

La investigación de Alonso Sarquiz está basada en documentos oficiales inéditos, análisis técnicos y cientos de testimonios. Representa un punto de inflexión histórico e ineludible. “Lo que durante décadas se presentó como un misterio insondable, se revela ahora como una cadena de fallas técnicas y decisiones apresuradas”, indica el proyecto de Almada. El libro muestra evidencia documental de una investigación oficial que nunca salió a la luz.

