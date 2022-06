El Lokutítulo de La Gloria

“Para ganar siempre hay que sufrir” supo decir Nicolás Romano en la noche en que Instituto empató la serie final en un suplementario tremendo, el jueves pasado en Alta Córdoba. Lo que no dijo o no quiso decir, es que había que sufrir tanto. Cuando el Loku Cuello terminó de encestar su segundo libre para poner a La Gloria 85-84, miles de hinchas vestidos de rojo y blanco dejaron galopar al corazón para que pudiera liberar tanta contención. No había lugar para más sufrimiento. Todo lo que se podía, ya había sido.

Ganó Instituto. El Loku fue el MVP de la Final. La Gloria se quedó con los dos torneos de la máxima categoría del básquet nacional, el Súper20 2021 y la Liga Nacional 2021/2022. Es el mejor de la temporada, un equipo que supo sobreponerse a las dificultades y golpes que recibió, tanto en las semifinales como en la final, para alcanzar el ansiado título para el que se había armado desde el primer día. Sin vueltas.

También es un logro que cierra con el ciclo de San Lorenzo como dominador de la Liga Nacional durante las cinco temporadas anteriores y que corona a Lucas Victoriano como primer doble campeón, como DT (Instituto) y jugador (Olimpia de Venado Tuerto) en la temporada 1995/1996.

Supo aguantar Instituto, un cierre de partido en el que los dos se jugaron todo, al límite (y más) en cada pelota. Reyshawn Terry parecía haber conseguido con sus dos libres sentenciar el encuentro a casi 5 segundos del final, poniendo a los santiagueños arriba por 1 punto: 84-83. Pero la última pelota fue al Loku y allá fue por la gloria. Encaró por el lado derecho de la zona pintada y fue el mismo Terry el que le hizo el foul y lo mandó a la línea de libres. El reloj marcaba 2 segundos para que todo acabara. Parece mentira que sucedan tantas cosas en el tiempo que dura un suspiro. Pero todavía faltaba más: El Loku lanzó los dos libres con la concentración de un cirujano que está a punto de operar un corazón y empujado por los miles de hinchas vestidos de rojo y blanco, no falló.

El partido puede parecer una anécdota, pero ocurrió. No fue un trámite, ni mucho menos. Fueron palo y palo desde el principio. Los dos intentaron imponer sus defensas con éxito relativo en el primer tiempo y se fueron al descanso con La Fusión arriba 47-46. El juego interior de los santiagueños rindió, lo mismo que algunos tiros exteriores de Mauro Cosolito y Davaunta Thomas, pero el dúo Cuello-Nicolás Romano convirtió 26 puntos en ese período, permitiendo que el albirrojo estuviera ahí.

Para la segunda mitad, fue determinante el tercer cuarto, porque el equipo de Lucas Victoriano logró bajarle el goleo al de Sebastián González y edificó una diferencia de 7 puntos en el cierre para llegar 71-64 arriba. A esa altura Cuello (19) – Romano (18) habían convertido 37 puntos, los mismos que el tridente de americanos de La Fusión que componen Thomas (10) – Eric Anderson (17) – Terry (10). En el cuarto parcial, Quimsa secó a los goleadores albirrojos, al punto que pudieron convertir apenas 14 unidades.

La fase final del encuentro llegó al 1,58 con el tanteador 83-79 para los de Alta Córdoba. Primero fue Anderson que convirtió 2 libres y luego Thomas que falló 1 y convirtió otro, para que su equipo quedara 82-83 a 20 segundos del cierre. Hubo dos ataques, en uno Copello impidió el tiro de Thomas llevándolo hasta el fondo y la pelota fue a parar a las manos de Franco Baralle, pero el salto del Taya Gallizi lo dejó sin ángulo y no pudo concretar. El rebote se fue al lateral para Quimsa. Con 5 segundos en el reloj, recibió Terry, esquivó a Romano y el ala-pivot de La Gloria le hizo foul para evitar el doble. Entonces, Terry facturó desde la línea para poner el juego 84-83 y desatar por un instante la euforia santiagueña. En los siguientes 3 segundos, el Loku Cuello, el 44, consiguió la victoria, alcanzó el título tan soñado y se metió a vivir en los corazones del pueblo albirrojo. Para siempre.

MVP DE LA FINAL

Martín Loku Cuello: 21 puntos (3/7 en dobles, 4/4 en triples y 3/3 en libres), 6 rebotes, 3 asistencias, 3 perdidas, 4 faltas recibidad, 23 puntos de valoración.

EL TRIDENTE DE LA GLORIA VERSUS EL DE LA FUSIÓN

INSTITUTO: 47.

-Loku Cuello: 21.

-Nicolás Romano: 20.

-Tayavek Gallizi: 6.

QUIMSA: 49

-Davaunta Thomas: 14.

-Eric Anderson: 21.

-Reyshawn Terry: 14.

LOS PUNTOS DEL BANCO

INSTITUTO: 19 (Copello, 10; Chiarini, 5; Fierro, 4).

QUIMSA: 8 (Baralle, 5; Gramajo, 3).

GLORIA X 4

Cuatro jugadores de La Gloria alcanzaron los dos dígitos en puntos: Cuello (21); Romano (20); Gastón Whelan (13); y Nicolás Copello (10).

FUSIÓN X 5

Cuatro jugadores de La Fusión alcanzaron los dos dígitos en puntos: Eric Anderson (21); Juan Brussino (15); Thomas (14); Terry (14); y Mauro Cosolito (12).

—