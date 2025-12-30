Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

El INTI deja de realizar servicios de metrología legal y certificaciones

Publicado

Imagen de la sede del INTI. (Foto: Gentileza).

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) dejará de prestar servicios regulados y certificaciones relacionados con la aprobación de modelos y las verificaciones de instrumentos de medición. La medida se formalizó mediante la Resolución 213/2025, publicada este martes el Boletín Oficial.

La disposición transfiere estas funciones a laboratorios de ensayos y organismos de certificación que cuenten con la acreditación del Organismo Argentino de Acreditación (OAA).

La medida, según el argumento del gobierno nacional, responde a la detección de demoras en la gestión de trámites y busca la simplificación de los procesos productivos, según se indicó en los considerandos.

Turismo

Siempre de acuerdo a la información oficial, con esta modificación, el organismo busca orientar sus recursos hacia la metrología científica e industrial y la innovación tecnológica.

El cronograma de implementación establece el cese de servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el 31 de enero de 2026.

En las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, la fecha límite es el 30 de abril de 2026.

Finalmente, en Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe, el retiro de servicios se hará efectivo el 30 de junio de 2026.

Mackentor

Las órdenes de trabajo y certificaciones en ejecución a la fecha de la resolución mantendrán su vigencia hasta su finalización.

El instituto deberá elaborar un plan de transición que incluya la comunicación a usuarios y el cierre operativo de las áreas afectadas.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

La AFA denunció una “campaña de difamación” y apuntó contra un empresario y el ministro Cúneo Libarona

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado a raíz de la acusación del desvío de 42 millones de dólares por parte de...

Hace 1 día

Noticias

El consumo sigue sin repuntar en CABA: Caen las ventas en mayoristas y shoppings

El consumo de bienes en los autoservicios mayoristas y los shoppings porteños continúan sin repuntar: durante el tercer trimestre (julio-septiembre) del año registraron caídas...

Hace 1 día

Columnistas

Señor gobernador, no es equidad, es injusticia

Esto sería lo que muchos académicos llaman “Perversión del lenguaje”, es decir la utilización de términos que en realidad tiene un significado opuesto. Y...

Hace 1 día

Noticias

Milei debilita el reclamo de soberanía: Dijo que las Malvinas deberían regresar a Argentina “cuando los isleños lo deseen”

El presidente Javier Milei calificó de “innegociable” la cuestión de (soberanía) de Malvinas durante una entrevista con el diario británico The Telegraph, pero la afirmación se diluyó...

Hace 1 día