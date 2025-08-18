Conéctate con nosotros

Noticias

Senado: El peronismo buscará firmar el dictamen de emergencia del Garrahan

Publicado

Protesta de trabajadores del Garrahan. (Foto: Gentileza Mundo Gremial / Archivo).

El interbloque peronista se encamina a lograr este martes las firmas de los dictámenes del proyecto de financiamiento universitario y el que declara la emergencia en pediatría, ambos con media sanción de la Cámara de Diputados. La bancada, que preside José Mayans, tenía la intención de darle un tratamiento exprés e ir al recinto el jueves pasado, pero no logró sumar a tres senadores clave: los porteños Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (PRO), además del fueguino Pablo Blanco (UCR).

Por ese motivo, Mayans debió abortar la idea de ir al hemiciclo y reemplazarla por la de convocar para después del mediodía a los plenarios correspondientes que incluyen una comisión clave: la de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Ezequiel Atauche, quien no fue consultado de la acción y se quejó mediante una nota.

“Toda vez que las presidencias cabecera de ambos proyectos han convocado a reunión de comisión para este jueves, es pertinente hacerle saber que esta presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda no ha sido consultada previamente, por ende no ha dado su consentimiento para tal citación”, reprochó el libertario en aquel texto.

Atauche aspiraba a tener ambos debates en comisión justamente esta semana y ganar tiempo para abrir el recinto cerca de fin de mes.

No obstante, Mayans pujará por sesionar de todos modos esta semana con un temario que incluiría los decretos delegados del INTA, INTI y la disolución de Vialidad Nacional, entre otros.

En tanto, trabajadores del INTI realizarán mañana una conferencia de prensa para pedirle a los senadores que lleven adelante la sesión donde se debatirá la derogación del decreto que modifica el organismo.

Bajo la consigna “Voten por nosotros ya”, los trabajadores se concentrarán a las 10 en la sede central del INTI, en Avenida General Paz 5445, junto a otros organismos “afectados” como los trabajadores de universidades y del Hospital Garrahan.

En el medio, en el Senado volverá a activarse la Comisión de Acuerdos, que preside Tagliaferri, para discutir acuerdos militares y le seguirá la discusión por la ampliación del Corte Suprema de Justicia en el plenario de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales con expositores.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

