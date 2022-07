El Balseiro lanza concurso dirigido a estudiantes y científicos jóvenes

Estudiantes o profesionales no mayores de 35 años graduados de ciencias aplicadas, básicas o de la salud tienen plazo hasta el próximo 8 de agosto para inscribirse al IB50K, concurso organizado por el Instituto Balseiro (IB), el cual los convoca a organizarse en equipo con el propósito de formular un plan de negocios para generar una empresa de base tecnológica.

El IB, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo), confirmó que esta 12ª edición del IB50K tendrá diez finalistas, entre quienes será distribuida una suma total del equivalente a 100.000 dólares y premios especiales aportados por distintos organismos, empresas y universidades que acompañan la iniciativa. El premio principal es el equivalente a 50.000 dólares.

En el certamen se reciben proyectos de todo el país en las más diversas áreas tecnológicas. Entre ellas: inteligencia artificial, biotecnología, robótica, telecomunicaciones, tecnología de la información, aplicadas a campos como: salud, cambio climático, energía, arte, música y educación.

Este año se propone a los jóvenes que enfaticen las posibilidades que tienen sus planes de negocios de aportar al desarrollo del país y enraizarse localmente.

La secretaria de Vinculación e Innovación de IB y directora del Centro Científico Tecnológico Conicet Patagonia Norte, la física María Luz Martiarena, afirmó en diálogo con Télam que “esta iniciativa nació en 2009 con el objetivo de alentar, incentivar y provocar a los jóvenes que terminan sus carreras para que consideren como una opción viable la generación de empresas de base tecnológica en lugar de salir a buscar ofertas laborales en otro país o en una multinacional”.

“Darle a nuestros jóvenes profesionales e investigadores las oportunidades para que desarrollen sus propias empresas de base tecnológica es imprescindible para que nuestro país crezca; para que podamos hablar de empleo de calidad, de reducción de la pobreza y del desarrollo es necesario enraizar el conocimiento en el territorio porque ese es el camino para complejizar la matriz productiva y generar renta en el país, si esas ideas se terminan yendo a Luxemburgo o Silicon Valley no generan crecimiento en Argentina”, consideró.

En ese sentido, Martiarena remarcó que “competencia global no es lo mismo que migración de talentos y de proyectos; el diseñar proyectos, concursos e innovaciones, el diseñar cómo hacemos para generar un piso que permita que las empresas que se generan en nuestro país puedan enraizar en nuestras regiones es, a mi manera de ver, uno de los grandes desafíos”.

“Está genial que sean exitosos los proyectos en el Silicon Valley, pero es un desafío para nosotros porque no es que allá no tengan techo, es que no estamos construyendo piso nosotros”, agregó.

La física enfatizó la importancia de los aportes de la CNEA y la Uncuyo para facilitar la organización y subrayó que todos los recursos que se reparten en premios provienen de empresas e instituciones del país quienes, año a año, hacen posible la continuidad del IB50K.

Asimismo, Martiarena indicó que “la única restricción que tiene el concurso es que podrán participar equipos en los que al menos el 50% de sus integrantes sean jóvenes no mayores de 35 años, quienes deben ser estudiantes y/o graduados de institutos terciarios o universidades en las áreas disciplinarias de ciencias aplicadas, básicas y/o de la salud; además promovemos la conformación de equipos interdisciplinarios”.

“Los diez equipos finalistas atravesarán una etapa de mentoreo y el 24 de noviembre viajarán a la sede del Instituto Balseiro, en Bariloche, para presentar sus iniciativas ante el jurado que decidirá la distribución de los premios”, completó.

Las inscripciones están abiertas hasta el 8 de agosto y los interesados pueden acceder a mayor información sobre el Concurso IB50K escribiendo a [email protected] o en https://linktr.ee/IB50K.

Entre los patrocinantes de esta iniciativa se encuentran el Grupo Techint (Ternium), Siemens Energy, ARSAT, Pan American Energy, Fundación Empretec, Alma Global, SF500, Santa Fe, CONUAR, INVAP, Javier Kreiner, ALUAR, Fundación Balseiro y la Asociación de ExAlumnos del Instituto Balseiro.

> Con información de TÉLAM.

