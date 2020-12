Legalización del aborto: El gobierno vetará un artículo del proyecto y el rionegrino Weretilneck se sumaría al voto verde

El Poder Ejecutivo vetará parcialmente la ley de aborto, si es sancionada, contemplando una de las modificaciones que pedía el senador rionegrino Alberto Weretilneck. Así lo anunció la senadora pampeana y miembro informante del proyecto de mayoría, Norma Durango (Frente de Todos).

De este modo, el ex gobernador patagónico se inclinaría al momento de la votación por apoyar la inicativa que legaliza el aborto.Con la decisión de la senadora peronista, del sector kirchnerista, Silvina García Larraburu (Río Negro), anunciada ayer, de abandonar el bloque celeste y sufragar por el voto verde; y de su coterráneo Weretilneck, que fue confirmada por sus voceros, el proyecto suma 34 votos contra 32 de los opositores.

Continúan en la columna de los que no han dado a conocer su posición otros cuatro senadores: el salteño Sergio “Oso” Leavy (peronista K), el entrerriano Edgardo Kueidir (peronista clásico); la neuquina Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino); y la entrerriana Stella Maris Olalla (UCR).

En tanto, la legisladora pampeana recordó que en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo se había incorporado una pequeña modificación al artículo 86 del Código Penal vigente, que establece en sus incisos 1 y 2 las causales de no punibilidad del aborto. El objetivo fue adecuar la redacción que rige desde 1.921 a los estándares jurisprudenciales.

Sin embargo, Durango anunció que “dadas las inquietudes que ha generado esa actualización propuesta en la redacción, hemos promovido en consulta con el Poder Ejecutivo que al momento de la promulgación se observe parcialmente el proyecto de ley en caso de ser sancionado, a fin de dar claridad al objetivo de la propuesta”.

De esta forma, el Ejecutivo vetará la palabra “integral” vinculada a la salud, manteniendo las causales de la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) vigentes desde 1.921, “para que sigan como hasta hoy”.

Durango, quien ratificó su apoyo a la iniciativa, argumentó que "una maternidad no deseada no es una buena maternidad".

"No estoy a favor del aborto. Pero eso no implica que el aborto desaparezca. La maternidad no puede ser forzada bajo amenaza", remarcó.

Durango, con un pañuelo verde en su muñeca, dijo que "hoy es un día de esperanza" y aseguró que votaría "en nombre de las mujeres muertas por el aborto clandestino".

"Si el aborto sigue siendo clandestino van a seguir muriendo mujeres", sentenció y opinó que "la penalización del aborto se encuentra entre los resabios más oscuros del imperativo del sometimiento".

"Si este tema fuera un tema de varones, hace décadas que sería ley", agregó.

En la histórica sesión especial, se escucharán discursos de 59 legisladores, con posiciones divididas a favor y en contra de la iniciativa, y se espera el desenlace en la madrugada de mañana, cuando llegue el momento de la votación.

Poco después de las 16, con el canto en el recinto del Himno Nacional Argentino, la discusión fue habilitada por la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner.

A continuación, los legisladores votaron -sin debate y a mano alzada- a favor de extender la licencia del peronista tucumano José Alperovich, quien está siendo investigado por la Justicia ante denuncias por presunto abuso sexual. Alperovich fue uno de los senadores que, en 2018, votó en contra de la Ley del Aborto.

El otro ausente es el riojano Carlos Menem, quien siempre se expresó a favor de “las dos vidas”, y que se encuentra internado en un sanatorio porteño.

El proyecto para la legalización del aborto que impulsa el Poder Ejecutivo y ya fue sancionado por la Cámara de Diputados permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación y habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con esta práctica.

La iniciativa regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, pero también la atención postaborto.

Asimismo, establece que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tendrán derecho a acceder a un aborto legal hasta la semana 14 de gestación.

El plazo de la semana 14 no se aplicará cuando el embarazo fuera producto de una violación, en los casos de menores de 13 años o si estuviera en riesgo la vida.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.