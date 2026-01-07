El Gobierno tomó un préstamo de USD 3.000 millones para pagar deuda

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró un crédito por USD3.000 millones con seis bancos internacionales que se aplicarán al pago del vencimiento por USD4.250 millones que opera el próximo viernes 9 de enero. Cabe recordar que el gobierno utilizará para este fin, reservas del BCRA y el ingreso de USD 707 millones proveniente de la privatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue.

La operación denominada REPO (Repurchase Agreement) se efectuó utilizando la tenencia de títulos BONARES 2035 y 2038 en poder de la autoridad monetaria. La transacción se realizó por el monto total licitado de USD3.000 millones, a un plazo de 372 días, según un comunicado del Banco Central.

“Esta operación se enmarca en el conjunto de medidas implementadas por el BCRA desde el inicio de la gestión, orientadas a fortalecer las reservas internacionales del país”, añadió el parte oficial.

La comunicación precisa que se abonará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual.

La entidad a cargo de Santiago Bausili indicó que “en esta ocasión, el BCRA recibió ofertas por US$4.400 millones, superando en aproximadamente 50% el monto licitado”.

“A pesar del elevado nivel de demanda y considerando las proyecciones de fortalecimiento de las reservas internacionales, el BCRA decidió no ampliar el monto adjudicado”, añadió el parte.

El BCRA afirmó que “el fuerte interés demostrado por los principales bancos internacionales afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito, en sintonía con la caída del riesgo país que acompaña el ordenamiento macroeconómico consistente y sostenible”.

En esa línea la entidad enfatizó que “esta nueva operación de REPO ratifica la capacidad del BCRA para acceder a instrumentos de financiamiento en condiciones de mercado y gestionar de manera eficiente su liquidez en moneda extranjera, reforzando la solidez de su balance y la posición de reservas internacionales del país”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.