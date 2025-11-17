Conéctate con nosotros

Noticias

Las cuentas públicas tuvieron superávit en octubre

Publicado

La sede del Ministerio de Economía de la Nación. (Foto: Prensa / Archivo).

Las cuentas públicas registraron en octubre un superávit primario de $ 517.672 millones, según informó el Ministerio de Economía. Este saldo es consecuencia de un saldo primario de $ 823.825 millones, que se reduce luego del pago de $ 306.253 millones de intereses de deuda.

De esta forma, el sector público acumuló al décimo mes del año un superávit de 0,5% del PIB y primario de 1,4%, de acuerdo a la planilla que se informó en forma oficial.

Los ingresos totales del SPN en el mes alcanzaron los $11.987.193 millones (+28,1% i.a.). Dentro de ese total, los recursos tributarios, presentaron un crecimiento de +24,4% i.a. explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a los Derechos de Importación (+65,7% i.a.), Ganancias (+41,8% i.a.), los Débitos y Créditos (+41,2% i.a.), los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+35,9% i.a.) y el IVA neto de reintegros (+31,5% i.a.).

“Cabe señalar que la comparación interanual en el total de recursos tributarios se ve afectada por la vigencia del impuesto PAIS y los ingresos generados a partir del proceso de exteriorización de activos y de los fondos relacionados con el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP)”, aclaró la planilla recibida por Noticias Argentinas.

Por su parte, durante octubre, los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $11.163.268 millones (+29,6% i.a.).

En ese sentido,  las prestaciones sociales ascendieron a $6.891.369 millones (+31,5% i.a.) y las remuneraciones a  $1.416.199 millones (+21,9% i.a.).

En tanto, las transferencias corrientes alcanzaron los $4.131.125 millones (+15,1% i.a.). Aquellas correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de +$453.927,6 millones (+16,7% i.a.). Por su parte, las transferencias corrientes al sector público realizadas en octubre alcanzaron los $957.908,3 millones (+13,4% i.a.).

Por último, los subsidios económicos se ubicaron en $1.041.225 millones (+27,1% i.a.), donde los energéticos subieron 28,2% i.a., mientras que los destinados al transporte lo hicieron en 27,3% i.a.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Noticias Argentinas
