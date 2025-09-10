Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

El Gobierno reflotó el Ministerio del Interior y designó al frente a Lisandro Catalán

Publicado

El presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el designado ministro del Interior, Lisandro Catalán. (Foto: Prensa Presidencia).

El Gobierno anunció este miércoles la restitución del Ministerio del Interior, relegado a secretaría desde el 4 de junio de 2024, y designó al frente de la cartera a Lisandro Catalán, hombre de estrecha confianza del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Asimismo, se confirmó que el gobierno trata de impulsar una mesa federal que buscará articular con los gobernadores. Desde su nuevo rol, Catalán será el encargado de la relación de la Nación con las provincias.

Milei encabezó una reunión junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, con el flamante ministro, quien hasta entonces se desempeñaba como vicejefe de Gabinete del Interior.

A través de su cuenta de X, Francos expresó que “siguiendo las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto a Caputo y Catalán”.

Turismo

“En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”, completó.

Francos explicitó que la intención es recuperar el diálogo con los gobernadores “afines” después de las discrepancias por los cierres de listas de La Libertad Avanza (LLA).

Epec

Para la compleja tarea que le asignó a Francos, el Poder Ejecutivo resolvió recuperar el Ministerio del Interior que, desde el 4 de junio de 2024 se había reducido a secretaría, tras la salida del entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse.

Si bien se trató de un hecho burocrático, en Casa Rosada creen que la recuperación del rango ministerial le otorgará a Catalán, quien hasta entonces se presentaba como funcionario de Interior, un mayor peso para negociar con los gobernadores.

Telecom

El funcionario oriundo de Tucumán nació en 1971 y se trasladó a Buenos Aires en 1997 para ejercer como abogado tras realizar la carrera en su provincia.

Conoció a Francos cuando ambos compartieron funciones en el Banco Provincia durante el primer mandato como gobernador de Daniel Scioli entre 2006 y 2007, y desde allí estrecharon su vínculo muy cercano. En 2012 secundó a Francos en la creación de la Fundación Acordar, donde coordinó equipos técnicos.

News

Luego del encuentro en el despacho presidencial, Catalán se reincorporó a las reuniones de Gabinete, la tercera de esta semana, para coordinar junto al resto de funcionarios los pasos a seguir del Gobierno.

En coordinación del Presidente, estuvieron Francos y los ministros Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cuneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano), Luis Petri (Defensa), Mario Lugones (Salud), Patricia Bullrich (Seguridad) y Caputo (Economía).

También formaron parte las secretarias Karina Milei (General de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica); el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el asesor Santiago Caputo.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Cae una banda narco en un barrio de la Capital y hay siete detenidos

Una banda narco, integrada por cuatro hombres y tres mujeres, fue desbaratada este viernes en el barrio San Lucas, en el sudeste de Córdoba...

Hace 6 días

Noticias

Discapacidad: Solo la LLA y la cordobesa Álvarez Rivero defendieron el veto de Milei

El Senado rechazó este jueves el veto a la ley de emergencia en Discapacidad que había sido vetada por el presidente ultraderechista, Javier Milei,...

Hace 7 días

Análisis del editor

Elecciones en Buenos Aires: Un gobierno en estado de shock y frente al fantasma de la gobernabilidad

El resultado de la elección legislativa del domingo 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires, en las que el peronismo unido alrededor...

Hace 3 días

Noticias

Carrió y la Coalición Cívica pidieron el juicio político del juez que censuró los audios de Karina Milei

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, la diputada nacional Marcela Campagnoli y el legislador porteño Hernán Reyes presentaron una denuncia ante el...

Hace 6 días