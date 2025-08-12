Conéctate con nosotros

El gobierno provincial acompaña velada de boxeo internacional en el Club Estudiantes

Publicado

La presentación del Festival de Boxeo que se realizará en el Club Estudiantes.

En una conferencia de prensa realizada en la Casa del Deporte, el Club Estudiantes de Santa Rosa presentó la velada de boxeo a realizarse el 5 de septiembre, en cuya pelea principal la santarroseña Aixa “Vaca Mala” Adema irá por el título Sudamericano categoría mosca ante la uruguaya Roci Mora.

En el semifondo, Axel Maldonado se medirá con el bonaerense Martín Rocha. Además, Cielo Urdaniz enfrentará a la juninense Victoria Manuela Romero. También peleará el local Joaquín Pintos, que en los próximos días confirmarán su rival. La presentación del festival estuvo a cargo del subsecretario de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de La Pampa, Ceferino Almudévar, y el presidente del club Estudiantes, Santiago Lartirigoyen. También asistieron la boxeadora Adema, Maldonado y Pintos y el entrenador Javier “Indio” Blanco.

Después de tres años, Estudiantes vuelve a organizar un espectáculo boxístico con el apoyo del Gobierno provincial. Habrá cuatro combates profesionales, con púgiles que son la nueva cara del boxeo pampeano. El subsecretario manifestó que “anunciar una nueva velada de boxeo es una enorme alegría”, y que desde el Estado pampeano se vienen arbitraron los medios para que los boxeadores puedan tener peleas de nivel, y ascender en sus carreras”.

El funcionario destacó el hecho de que Estudiantes abra sus puertas al boxeo, y que también sea parte de la organización. “Este es un Club que tiene todas las comodidades que el público se merece, en un evento tan importante, con una de las peleas que será nada menos que por la corona sudamericana”.

Dijo que Adema pueda combatir por el Sudamericano llena de orgullo a los y las pampeanas. “Aixa es una chica que está en pleno ascenso, y como Estado dar el apoyo para que pueda combatir es gratificante porque sabemos de su compromiso con la carrera profesional”.

Destacó el hecho que puedan volver a combatir Axel Maldonado, que va por su octava victoria. “Es un chico que siempre da espectáculo, que se brinda por completo. Y es un paso más que dará en su carrera boxística, al igual que Pintos y Urdaniz, que ya son una realidad”.

Almudévar afirmó que los eventos de boxeo ayudan a seguir construyendo la carrera de los boxeadores pampeanos, y pidió que el público apoye con su presencia la velada en Estudiantes. Lartirigoyen agradeció el apoyo del gobierno de La Pampa para que Estudiantes pueda tener nuevamente boxeo. “Estamos contentos de recibir el box en nuestra casa. Las instalaciones van a en condiciones para disfrutar una buena velada. Bienvenidos al club Estudiantes”.

News

Por su parte, Aixa comentó que no puede combatir seguido porque no es fácil conseguir rival. “Por mi trayectoria, es complicado que quieran enfrentarme en La Pampa. Ahora tengo rival y por el título, que es muy importante. Será una pelea dura. Estoy preparada para cualquier estilo que me presenten porque llego en excelentes condiciones, con buenos entrenamientos. De hecho, dentro de unos días viajo a Buenos Aires para seguir con una preparación a conciencia”, enfatizó.

