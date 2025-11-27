Conéctate con nosotros

El Gobierno pampeano sumó a la primera brigadista operativa en Defensa Civil

Publicado

El gobernador Sergio Ziliotto junto a Micaela Mosiejchuk, primera mujer brigadista de carácter operativo de La Pampa.

El gobernador Sergio Ziliotto formalizó este jueves el ingreso de Micaela Mosiejchuk al cuerpo de brigadistas de la Dirección General de Defensa Civil de La Pampa, convirtiéndose en la primera mujer brigadista de carácter operativo en la historia del organismo. La firma del decreto se realizó en Casa de Gobierno, con la presencia del ministro de Seguridad y Justicia, Horacio di Nápoli y el director de Defensa Civil, David García.

El ingreso de Micaela se concreta exclusivamente por mérito, tras aprobar el Curso Básico de Aspirantes a Personal Operativo de Defensa Civil y posicionarse en el orden de mérito correspondiente. Esta instancia formativa habilita el desempeño en tareas de combate de incendios y respuesta en emergencias, marcando un precedente para la incorporación de mujeres en áreas operativas de alta exigencia física y técnica.

La Dirección General de Defensa Civil destacó que, si bien en años anteriores hubo una mujer incorporada a la estructura, su rol no estaba vinculado directamente al combate del fuego ni a tareas operativas, lo que convierte la designación de Micaela en la primera brigadista operativa de la Provincia.

“Que una mujer pueda acceder a este rol, por mérito y con igualdad de oportunidades, habla del camino que venimos construyendo”, señalaron desde el área.

Consultada sobre su ingreso, Micaela expresó que “siempre me interesó trabajar en emergencias y aportar en situaciones donde realmente se necesita ayuda. Ingresar como brigadista operativa es un desafío enorme, pero también una oportunidad que valoro muchísimo. Me preparé para esto y quiero seguir formándome para crecer dentro de la Dirección y aportar en cada intervención con compromiso y responsabilidad”.

La incorporación es parte del fortalecimiento constante del sistema provincial de gestión de emergencias, que cada temporada trabaja en prevención, capacitación y abordaje operativo frente a eventos climáticos, incendios rurales y situaciones de riesgo.

