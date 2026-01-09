Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

El Gobierno pagó unos USD 4.200 millones en vencimientos de deuda

Publicado

Edificio del Ministerio de Economía de la Nación.

El Gobierno pagó este viernes el vencimiento que tenía con bonistas privados por unos US$ 4.200 millones, lo cual ya era descontado por los mercados financieros. Utilizó dólares propios, un repo con seis bancos internacionales y fondos de la privatización de las represas hidroeléctricas del Comahue.

Según la radiografía del acuerdo, de ese total de US$ 4.218 millones, US$ 692 millones están en manos del sector público, por lo que no implican una salida neta de dólares, al ser pagos intra-sector público y refinanciables. En cuanto al neto a privados llega a los US$ 3.526 millones.

Turismo

El Banco Central (BCRA) había anunciado el miércoles pasado que se había cerrado un repo (un crédito con garantía de bonos) con bancos internacionales por US$ 3000 millones, a poco más de un año de plazo y con una tasa anual del 7,4%, en una operación que sumó liquidez de manera transitoria.

Las entidades participantes del REPO fueron BBVA, JP Morgan, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of China y Santander, a una tasa del 7,4% anual.

La licitación recibió ofertas por US$ 4.400 millones, cerca de un 50% por encima del monto buscado.

Mackentor

En tanto, el Banco Central adquirió una importante cantidad de divisas en la última semana y ya acumuló unos USD 200 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Columnistas

La quiebra del orden jurídico internacional

Asombra la frivolidad con la que se analiza lo que está ocurriendo en Venezuela. La captura de Nicolás Maduro por tropas estadounidenses va mucho...

Hace 6 días

Noticias

Privatización para pagar deuda: Economía espera el ingreso de US$707 millones por las represas del Comahue

El Ministerio de Economía de la Nación fijó para este martes el vencimiento del plazo para que las empresas adjudicatarias de las centrales hidroeléctricas...

Hace 5 días

Columnistas

Insensibilidad con los más débiles, cuidacoches y limpiavidrios

En el modelo neoliberal anárquico y deshumanizante, sin Estado, ni leyes que condicionen, un trabajador desempleado me supo decir, que “prefería ser esclavo a...

Hace 5 días

Noticias

Las jubilaciones perdieron 27,4% por la fórmula de actualización de Milei respecto de la que regía durante el gobierno peronista

Los haberes jubilatorios en Argentina registran una pérdida del  27,4% como consecuencia del cambio en la fórmula de actualización impulsado desde diciembre de 2023...

Hace 5 días