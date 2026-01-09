El Gobierno pagó unos USD 4.200 millones en vencimientos de deuda

El Gobierno pagó este viernes el vencimiento que tenía con bonistas privados por unos US$ 4.200 millones, lo cual ya era descontado por los mercados financieros. Utilizó dólares propios, un repo con seis bancos internacionales y fondos de la privatización de las represas hidroeléctricas del Comahue.

Según la radiografía del acuerdo, de ese total de US$ 4.218 millones, US$ 692 millones están en manos del sector público, por lo que no implican una salida neta de dólares, al ser pagos intra-sector público y refinanciables. En cuanto al neto a privados llega a los US$ 3.526 millones.

El Banco Central (BCRA) había anunciado el miércoles pasado que se había cerrado un repo (un crédito con garantía de bonos) con bancos internacionales por US$ 3000 millones, a poco más de un año de plazo y con una tasa anual del 7,4%, en una operación que sumó liquidez de manera transitoria.

Las entidades participantes del REPO fueron BBVA, JP Morgan, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of China y Santander, a una tasa del 7,4% anual.

La licitación recibió ofertas por US$ 4.400 millones, cerca de un 50% por encima del monto buscado.

En tanto, el Banco Central adquirió una importante cantidad de divisas en la última semana y ya acumuló unos USD 200 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

