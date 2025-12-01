Conéctate con nosotros

El Gobierno pagó con reservas USD1.000 millones del Bopreal 2026

Publicado

A través del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Gobierno nacional canceló con reservas casi US$ 1.000 millones correspondientes el Bono de Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal 2026).

Fue uno de los vencimientos -acumulado hasta finales de 2023- del bono que la entidad dirigida por Santiago Bausili le había otorgado a los importadores para cancelar deudas fuera del país. La cancelación se efectuó con reservas.

El Bopreal 2026 había sido usado por el Gobierno de Javier Milei para cancelar deuda acumulada con importadores y ya se habían hecho pagos anteriores.

EL DÓLAR SIN CAMBIOS 

El dólar oficial cerró este lunes 1 de diciembre en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin registrar cambios respecto del último cierre.

De esta manera, la divisa norteamericana comenzó la semana estable y sin variar en relación a su precio. Durante la última semana de noviembre alcanzó un máximo de $1.480.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.475 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.480.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1425 para la compra y $1445 para la venta, con una suba de 0,71% en la jornada.

El dólar mayorista cerró en $1.451, aumentó 0,1% y quedó a 60 pesos del techo cambiario (hoy en $1.511,48).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cae 0,04% hasta $1.473,8, y el CCL (Contado Con Liquidación) hace lo mismo y se ubica en $1.514,4 (-0,09%).

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$40.314 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

