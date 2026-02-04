El gobierno no quiere reclamos: Intenta cesantear a 10 delegados del Hospital Garrahan

El Hospital Garrahan resolvió este martes cesantear a 11 trabajadores, entre ellos 10 delegados gremiales, por su participación en la toma de la Dirección Médica ocurrida el 31 de octubre de 2025, en medio de un extenso conflicto que incluyó reclamos salariales y contra el brutal ajuste que sufrió ese centro de salud por parte del gobierno nacional.

Cabe recordar que la decisión deberá ser habilitada por la Justicia, ya que previo a cualquier medida contra representantes de los trabajadores debe producirse el desafuero, esto es la perdida de fueros gremiales que protege a los delegados y representantes gremiales frente a los abusos patronales en su tarea de representación sindical.

La medida fue adoptada por el Consejo de Administración del hospital en el marco de sumarios administrativos en curso y responde, según se indicó, a la “gravedad de los actos” protagonizados durante la ocupación de oficinas, que interrumpió el funcionamiento institucional.

Entre los cesanteados se encuentran Norma Lezana, dirigente de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), y Alejandro Lipcovich, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El resto de los empleados sumariados recibirá sanciones menores, de acuerdo con la evaluación individual de las conductas durante el episodio, informó la dirección del hospital.

La medida fue celebrada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien señaló que “el que las hace, las paga”. “El motivo del conflicto: la pretensión de cobrar por días no trabajados. Además, otras 29 personas recibirán sanciones. La era de la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien está llegando a su fin”, expresó desde sus redes sociales.

Por su parte, el secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, aseguró que “el ejercicio regular de un derecho nunca puede ser considerado un delito. Tener derechos no es de izquierda ni de derecha, es de ser humano, y perseguir a quien reclama por ellos es de fascista. Intentar el desafuero y el despido de los representantes sindicales es ilegal. Es un ataque directo a los trabajadores que, junto al pueblo, protagonizaron un conflicto en el Garrahan y lograron torcerle el brazo al Gobierno. Les enseñaron que la salud no es un negocio”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

