Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

El gobierno no quiere reclamos: Intenta cesantear a 10 delegados del Hospital Garrahan

Publicado

Protesta de trabajadores del Garrahan. (Foto: Gentileza Mundo Gremial / Archivo).

El Hospital Garrahan resolvió este martes cesantear a 11 trabajadores, entre ellos 10 delegados gremiales, por su participación en la toma de la Dirección Médica ocurrida el 31 de octubre de 2025, en medio de un extenso conflicto que incluyó reclamos salariales y contra el brutal ajuste que sufrió ese centro de salud por parte del gobierno nacional.

Cabe recordar que la decisión deberá ser habilitada por la Justicia, ya que previo a cualquier medida contra representantes de los trabajadores debe producirse el desafuero, esto es la perdida de fueros gremiales que protege a los delegados y representantes gremiales frente a los abusos patronales en su tarea de representación sindical.

La medida fue adoptada por el Consejo de Administración del hospital en el marco de sumarios administrativos en curso y responde, según se indicó, a la “gravedad de los actos” protagonizados durante la ocupación de oficinas, que interrumpió el funcionamiento institucional.

Turismo

Entre los cesanteados se encuentran Norma Lezana, dirigente de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), y Alejandro Lipcovich, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El resto de los empleados sumariados recibirá sanciones menores, de acuerdo con la evaluación individual de las conductas durante el episodio, informó la dirección del hospital.

La medida fue celebrada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien señaló que “el que las hace, las paga”. “El motivo del conflicto: la pretensión de cobrar por días no trabajados. Además, otras 29 personas recibirán sanciones. La era de la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien está llegando a su fin”, expresó desde sus redes sociales.

Mackentor

Por su parte, el secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, aseguró que “el ejercicio regular de un derecho nunca puede ser considerado un delito. Tener derechos no es de izquierda ni de derecha, es de ser humano, y perseguir a quien reclama por ellos es de fascista. Intentar el desafuero y el despido de los representantes sindicales es ilegal. Es un ataque directo a los trabajadores que, junto al pueblo, protagonizaron un conflicto en el Garrahan y lograron torcerle el brazo al Gobierno. Les enseñaron que la salud no es un negocio”. 

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Vecinos de catorce barrios declaran persona “no grata” al desarrollista Lucas Salim, CEO de la constructora Proaco

Los centros vecinales y vecinos autoconvocados de catorce barrios de la ciudad de Córdoba declararon “persona no grata” al polémico Lucas Salim, CEO de...

Hace 6 días

Noticias

Criptogate: El acuerdo secreto entre Javier Milei y Hayden Davis que precedió al escándalo de $LIBRA

Un documento confidencial firmado el 29 de enero de 2025 entre el presidente Javier Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis revela una relación...

Hace 4 días

Noticias

Córdoba: Presentan un proyecto para instalar cámaras de vigilancia barrial en los CPC

El legislador provincial, Dante Rossi (UCR, Construyendo Córdoba), presentó un proyecto de ley para crear el “Sistema Municipal de Monitoreo y Prevención Ciudadana Integrada”,...

Hace 6 días

Noticias

Incendios en la Patagonia: El Gobierno declarará por DNU la Emergencia Ígnea para evitar discutir una ley como piden las provincias

El Gobierno nacional reaccionó después de un mes y medio de incendios devastadores y anunció este jueves que se firmará un Decreto de Necesidad...

Hace 5 días