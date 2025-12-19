Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

El gobierno no consiguió los votos para la reforma laboral y debió posponer su tratamiento para febrero

Publicado

La senadora nacional Patricia Bullrich (La Libertad Avanza). (Foto: Prensa).

La Libertad Avanza sufrió este jueves un fuerte revés ya que debió demorar hasta el 10 de febrero el debate de la reforma laboral porque aún no pudo conseguir los votos de los bloques dialoguistas para aprobar antes de fin de año esa iniciativa clave para el Gobierno.

La decisión fue comunicada por la presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, tras confirmar que ya había logrado el dictamen de mayoría, al abrir la reunión plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

Bullrich también anunció que el Gobierno hará una convocatoria a extraordinarias entre el 1 y el 27 de febrero, donde se buscará aprobar en el Senado la reforma laboral y los cambios en la ley de Glaciares.

La ex ministra de Seguridad realizó el anuncio de la postergación de la reforma laboral luego de una reunión que mantuvo en Casa de Gobierno con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros del interior, Diego Santilli, y de Economía, Luis Caputo, y el asesor Santiago Caputo.

Turismo

El dictamen de mayoría fue firmado por 20 senadores entre las dos comisiones, ya que cosechó 11 firmas en Presupuesto y 9 en Trabajo y que fueron aportadas por libertarios, radicales, el PRO y bloques provinciales de Tucumán y Corrientes.

El dictamen de mayoría fue firmado por los aliados en disidencia parcial, con lo cual el oficialismo deberá hacer negociaciones para llegar al recinto con los acuerdos que permitan sancionar esta iniciativa.

Epec

Si bien el dictamen introdujo algunos cambios solicitados por las pymes y los bancos, la mayoría de los bloques están pidiendo reformas en el financiamiento del Fondo de Asistencia Laboral, para que no se solvente con los aportes que deben ser derivados a Anses.

Entre los cambios incluidos figuran la posibilidad de pagar las indemnizaciones en las pymes en 18 cuotas, y se estableció que los sueldos solo se pagarán con dinero en moneda nacional o extranjera, según pudo corroborar la Agencia Noticias Argentinas.

Mackentor

Otro punto está vinculado con los convenios de ultraactividad y ahí se decidió que se mantendrán las cláusulas normativas por un año -condiciones laborales- pero no las obligaciones, que son los aportes solidarios que muchas empresas realizan a las cámaras empresariales y gremios.

Durante la reunión que tuvo un desarrollo armónico —a diferencia de las peleas que habían tenido lugar ayer—, el presidente del interbloque Popular, José Mayans, volvió a reclamar que se le otorguen los miembros que corresponden porque reclama siete lugares y les dieron cinco.

Telecom

Por ese motivo, el interbloque opositor peronista aún no está integrando las comisiones, aunque participó para expresar su rechazo al tratamiento exprés que bsuca el oficialismo.

El plenario de comisiones recibió este jueves diversos expositores de empresas, la Justicia, los bancos, de los trabajadores de plataformas y del gremio de Sipreba, que expresó su rechazo a la eliminación del Estatuto del Periodista.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Gobernadores del PJ denunciaron el desfinanciamiento de las provincias y reclamaron obra pública

Gobernadores del Partido Justicialista reclamaron la recuperación de un “federalismo inclusivo” y advirtieron sobre el creciente desfinanciamiento de las provincias, en un documento conjunto...

Hace 3 días

Noticias

Modesto acto en Córdoba: Milei afirmó que “los resultados obtenidos permiten avanzar hacia una nueva etapa de transformaciones profundas”

El presidente Javier Milei encabezó junto a su hermana Karina Milei, una modesta caravana-acto en el barrio de Nueva Córdoba, en la Capital Provincial....

13 diciembre, 2025

Noticias

Córdoba: Tres detenidos por venta de cocaína en el noroeste de la ciudad

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a dos mujeres y un hombre, acusados de comercializar cocaína en la zona noroeste de la ciudad. Con...

12 diciembre, 2025

Noticias

El gobierno habilita una devaluación del peso frente al dólar con la actualización del esquema de las bandas cambiarias

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que las bandas de flotación del dólar se actualizarán en base a la inflación a...

Hace 4 días