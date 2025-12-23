El gobierno nacional firmó los contratos de transferencia de acciones y concesión de las represas del Comahue

El gobierno nacional oficializó este lunes la firma de los nuevos contratos para la transferencia de acciones y concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la comunicación oficial surgió por medio de la Secretaría de Energía, donde se informó que el proceso de privatización entra “en su tramo final”.

La firma contó con la participación de la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, del subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo, y de los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), junto con representantes de las empresas adjudicatarias, quienes rubricaron los contratos correspondientes a cada concesión.

El procedimiento se desarrolló bajo un “marco de transparencia, reglas claras y seguridad jurídica”, los cuales permitieron una “amplia participación empresaria” y confirmaron el “interés del sector privado en invertir, operar y modernizar uno de los complejos hidroeléctricos más relevantes del país”, explica el comunicado de prensa de la Secretaría de Energía.

De esta manera, comienza la etapa final de la privatización de las sociedades operadoras de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Los nuevos concesionarios deberán “cumplir con los compromisos de inversión, mantenimiento y modernización establecidos, asegurando la continuidad y mejora del servicio hidroeléctrico”, según lo detallado por Energía.

“Con la firma de estos contratos, el país avanza hacia un esquema de gestión moderna, con inversiones garantizadas y un marco regulatorio que promueve previsibilidad y eficiencia. La transición operativa a los nuevos concesionarios comenzará de inmediato, asegurando continuidad del servicio y cumplimiento estricto de los compromisos asumidos”, concluyó el parte oficial.

El Ministerio de Economía preadjudicó este viernes, mediante la Resolución 2059/2025, el paquete accionario de las cuatro centrales hidroeléctricas, en el marco del proceso de privatización de unidades de negocio de las empresas estatales ENARSA y NASA.

Para la central Piedra del Águila, la preadjudicación recayó sobre la firma Central Puerto S.A., que presentó una oferta de US$245 millones. Por su parte, el complejo El Chocón fue asignado al consorcio liderado por BML Inversora S.A.U. y MSU Energy, entre otros socios, por un monto total de US$235.671.294.

En tanto, el grupo integrado por Edison Inversiones S.A.U. y el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos se quedó con la preadjudicación de las centrales Alicurá y Cerros Colorados. Las ofertas ascendieron a US$162.040.002 y US$64.174.002, respectivamente, tras un proceso que incluyó pedidos de mejora de precios para el último caso.

La resolución también desestimó las ofertas presentadas por el grupo conformado por Hidroeléctrica Futaleufú, Genneia y Aluar para tres de los renglones. La Comisión Evaluadora consideró que las propuestas de un dólar realizadas por estas firmas constituían un “precio vil o no serio, de manera palmaria y manifiesta”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.