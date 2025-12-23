Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

El gobierno nacional firmó los contratos de transferencia de acciones y concesión de las represas del Comahue

Publicado

La represa de El Chocón, en la provincia de Neuquén. (Foto: Prensa / Archivo).

El gobierno nacional oficializó este lunes la firma de los nuevos contratos para la transferencia de acciones y concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la comunicación oficial surgió por medio de la Secretaría de Energía, donde se informó que el proceso de privatización entra “en su tramo final”.

La firma contó con la participación de la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, del subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo, y de los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), junto con representantes de las empresas adjudicatarias, quienes rubricaron los contratos correspondientes a cada concesión.

El procedimiento se desarrolló bajo un “marco de transparencia, reglas claras y seguridad jurídica”, los cuales permitieron una “amplia participación empresaria” y confirmaron el “interés del sector privado en invertir, operar y modernizar uno de los complejos hidroeléctricos más relevantes del país”, explica el comunicado de prensa de la Secretaría de Energía.

Turismo

De esta manera, comienza la etapa final de la privatización de las sociedades operadoras de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Los nuevos concesionarios deberán “cumplir con los compromisos de inversión, mantenimiento y modernización establecidos, asegurando la continuidad y mejora del servicio hidroeléctrico”, según lo detallado por Energía.

“Con la firma de estos contratos, el país avanza hacia un esquema de gestión moderna, con inversiones garantizadas y un marco regulatorio que promueve previsibilidad y eficiencia. La transición operativa a los nuevos concesionarios comenzará de inmediato, asegurando continuidad del servicio y cumplimiento estricto de los compromisos asumidos”, concluyó el parte oficial.

Epec

El Ministerio de Economía preadjudicó este viernes, mediante la Resolución 2059/2025, el paquete accionario de las cuatro centrales hidroeléctricas, en el marco del proceso de privatización de unidades de negocio de las empresas estatales ENARSA y NASA.

Para la central Piedra del Águila, la preadjudicación recayó sobre la firma Central Puerto S.A., que presentó una oferta de US$245 millones. Por su parte, el complejo El Chocón fue asignado al consorcio liderado por BML Inversora S.A.U. y MSU Energy, entre otros socios, por un monto total de US$235.671.294.

Mackentor

En tanto, el grupo integrado por Edison Inversiones S.A.U. y el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos se quedó con la preadjudicación de las centrales Alicurá y Cerros Colorados. Las ofertas ascendieron a US$162.040.002 y US$64.174.002, respectivamente, tras un proceso que incluyó pedidos de mejora de precios para el último caso.

Telecom

La resolución también desestimó las ofertas presentadas por el grupo conformado por Hidroeléctrica Futaleufú, Genneia y Aluar para tres de los renglones. La Comisión Evaluadora consideró que las propuestas de un dólar realizadas por estas firmas constituían un “precio vil o no serio, de manera palmaria y manifiesta”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Beltrán Corvalán: “La deuda de la Caja de Jubilaciones no es la que informa el Gobierno”

El presidente Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, Beltrán Corvalán, denunció este miércoles que “la deuda de la Caja de Jubilaciones no...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Masiva marcha de trabajadores del sector público contra el aumento de los aportes jubilatorios

Una masiva marcha de trabajadores estatales contra el aumento de los aportes jubilatorios de los trabajadores del sector público, que impulsa el gobierno provincial...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Detuvieron a un taxista que hacía “delivery” de cocaína

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a un hombre de 38 años acusado de comercializar cocaína bajo la modalidad de delivery en la ciudad...

Hace 5 días

Noticias

El papelón del día: El diputado libertario Almirón elogió el proyecto de Presupuesto peronista creyendo que era el propio

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lisandro Almirón protagonizó este miércoles una situación insólita al elogiar un artículo del proyecto de Presupuesto...

Hace 6 días