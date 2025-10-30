El gobierno nacional desconoce al Congreso e insiste con no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

El subsecretario de Políticas Universitarias. Alejandro Álvarez, insistió este miércoles que no se puede aplicar la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso porque no está previsto el “sistema” de asignación de recursos. La posición oficial desconoce la resolución del Congreso Nacional.

Al exponer ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el funcionario justificó la decisión de no aplicar la ley de aumento de los recursos universitarios ante la falta de detalles respecto del financiamiento, como establece el artículo 5 de la ley de Administración Financiera. Alvarez dijo que “no podemos cumplir cosas de imposible cumplimiento”

Esta posición fue rechazada por los diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro; del Frente de Izquierda Cristian Castillo y de Unión por la Patria (UxP) Leandro Santoro.

Ferraro dijo que es un “flagrante incumplimiento de lo que es la ley de financiamiento universitario, sancionada por este Congreso en dos oportunidades”.

Santoro, por su parte, señaló que debe cumplirse la ley aprobada por el Congreso “ya que tiene un impacto del 0,2% del PBI y ustedes, con la baja del impuesto a los bienes personales, lograron que se pierda el 0,4 del PBI”.

“Escuché muy atentamente al subsecretario decir que venía a traer buenas noticias. Ya que vino a traer buenas noticias, y usted no pasa hambre, subsecretario, le diría que suelte la plata como se hizo, y pareciera ser que ahí no existieron degenerados fiscales, con los 40 mil millones de pesos para el Garrahan, y ahora el aumento del 35% respecto a las prestaciones a las personas con discapacidad”, agregó.

En su disertación, Álvarez había señalado que “el 45 por ciento de la matrícula tiene solo rendida una sola materia al año”. También se quejó de la “inmovilidad operativa” del presupuesto universitario que obliga a financiar carreras con pocos estudiantes, al mencionar como ejemplo que la Licenciatura en Arpa “tiene un solo un alumno”.

El funcionario consignó que se gastan por mes “300 mil millones de pesos” y que en los meses que se pagan aguinaldos ese presupuesto sube a “550 mil millones”. “Les voy a dar una buena noticia: no se cerró ninguna universidad; no hay un éxodo de docentes; se aprobó la incorporación de todas las demandas de gestiones previas que tenían las universidades para completar los cargos no docentes y no hay ajuste con despidos”, expresó.

Sobre este punto, Santoro había advertido que “si el sistema funciona y no se cierran las universidades es gracias al personal docente y a la lucha de los no docentes”.

Alvarez aseguró que el presupuesto de 4,8 billones de pesos representa “un 14 por ciento más del ejecutado del 2025, que va a cubrir todas las necesidades que tienen las universidades para funcionar”.

Relató que “hemos aprobado prácticamente la totalidad de los proyectos que había sobre nuevas ingenierías, ingenierías vinculadas con petróleo, con minería, con desarrollo de software y con desarrollo de inteligencia artificial”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.