El Gobierno nacional amenaza con bloquear el endeudamiento bonaerense

La disputa entre el presidente Javier Milei y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sumó este viernes un nuevo capítulo luego de que el Gobierno nacional amenazara con bloquear la ley de endeudamiento aprobada por la Legislatura bonaerense. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, la advertencia encendió alarmas sobre un eventual riesgo de default provincial y profundizó el conflicto político entre Milei y Kicillof.

En una entrevista televisiva, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que Buenos Aires “no está cumpliendo” con la Ley de Responsabilidad Fiscal y que, por lo tanto, el Ministerio podría no autorizar la colocación de nueva deuda.

Según Caputo, la norma impide a las provincias tomar financiamiento si el “gasto corriente corre por encima de la inflación”, algo que, según dijo, ocurre en territorio bonaerense.

De esta manera, si Nación no valida la operación, la Provincia quedaría sin margen para emitir los US$ 3.685 millones autorizados por la Legislatura para afrontar vencimientos, obras y gastos operativos.

Tras los dichos de Caputo, el gobernador bonaerense minimizó los argumentos del funcionario y planteó que el proyecto que aprobó la Legislatura no implica endeudamiento nuevo, sino “refinanciamiento” de pasivos heredados de la gestión de María Eugenia Vidal. “Que lo aprueben ni bien lo mande. Rapidito, Toto”, pidió, en referencia directa al ministro.

Kicillof también volvió a reclamar fondos que, según dijo, la Nación retuvo de manera “ilegal”, entre ellos partidas vinculadas a seguridad. Y sostuvo que Buenos Aires continúa exigiendo ante la Corte Suprema la restitución de esos recursos y acusó a Milei de haber “robado plata a los bonaerenses” para sostener un “falso superávit”.

En medio de los cruces entre Kicillof y Caputo, el conflicto por la amenaza del Gobierno de no darle luz verde al endeudamiento provincial ya empezó a generar repercusiones en el ámbito legislativo de la provincia de Buenos Aires.

“Voceros del gobierno nacional dicen que no van a autorizarlo ¿Eso implica que distritos gobernados por LLA, como Tres de Febrero, van a renunciar a que se les gire el dinero, verdad?”, interrogó en redes sociales el diputado provincial de Nuevos Aires Fabian Luayza.

Así, el legislador oriundo de Berazategui del espacio que se plantea como una “tercera” vía entre el oficialismo provincial y la ultraderecha nacional se preguntó qué sucederá con el endeudamiento en los distritos donde gobiernan los libertarios.

La Legislatura bonaerense había aprobado un paquete clave para el 2026: la Ley de Financiamiento, el Presupuesto y la Ley Fiscal. El gobierno provincial logró una mayoría de dos tercios tras un acuerdo amplio que incluyó un reparto de cargos en organismos clave, especialmente en el Banco Provincia.

Desde La Plata celebraron el resultado como un alivio financiero frente al recorte de fondos nacionales. La aprobación, señalaron, permite cubrir vencimientos de deuda de 2025 y parte de 2026, lo que ofrece cierto margen de maniobra en un contexto que el propio Kicillof describe como de “emergencia”.

En paralelo, el gobernador acusó este jueves al presidente en redes sociales de haber tenido una “voluntad explícita” de que la Provincia “colapse” para obtener rédito político. “Apostaron al caos y al desorden”, afirmó.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.