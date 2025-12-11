El Gobierno logró conseguir USD1.000 millones para pagar deuda, pero a una tasa más elevada de lo previsto

El Ministerio de Economía anunció el resultado de la licitación del título BONAR 2029N, en donde consiguió US$1.000 millones a una tasa anual de 9,26%, algo más elevada que lo esperado y por encima de la obtenida por estados subnacionales como Santa Fe y CABA, de 8,13% y 8,1%, respectivamente. En total, se recibieron ofertas por US$1.420 millones de las cuales se adjudicaron US$1.000 millones en total.

Con la tasa del 9,26% anual, el Gobierno estaría pagando aproximadamente US$92,6 millones por año. “Esto refleja el valor asignado a la estructura de mercado, con amortización íntegra al vencimiento y una demostrada confianza de los inversores en las mejoras de ‘fundamentals’ económicos”, señaló la cartera económica.

Así, el Gobierno busca demostrar un signo de credulidad frente a los inversores locales. Lo recaudado se utilizará como parte de pago para los próximos vencimientos del 9 de enero.

El ministro de Economía Luis Caputo había afirmado la suma que buscaba obtener -que finalmente consiguió- pero a una tasa más baja del 9%. El valor objetivo adjudicado fue de 910 millones de dólares.

En paralelo, demuestra el sendero que pretende seguir en su vuelta a los mercados internacionales de deuda, luego de haber quedado fuera tras casi ocho años durante la presidencia de Mauricio Macri.

Al refinanciar el capital, los pagos de vencimientos se efectúan con la nueva deuda ya emitida y mantiene las reservas del Banco Central (BCRA) estables. Algo que necesita y sigue de cerca la administración central, tras innumerables pedidos desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acumular un caudal de divisas.

Esto, en cierto punto, favorece la visión de Argentina al mundo financiero: una tasa menor al 10% queda posicionada en el rango promedio a nivel global. Vuelve a colocar al país en un zona de confiabilidad que había perdido hace tiempo.

“El menor rendimiento logrado no sorprende y se explica por dos factores: la valoración de la estructura del bono (bullet, pero sobre todo con cupón del 6,5%, a diferencia del resto de los bonares con cupones muy bajos), lo que habilita un menor rendimiento comparado a una curva que queda algo distorsionada por cupones tan bajos; y el efecto de los incentivos regulatorios recientes que impulsaron la participación de bancos y compañías de seguro”, detalló Eric Ritondale, de la consultora PUENTE.

Otra de las razones por la baja Tasa Nominal Anual (TNA) que consiguió el país -teniendo en cuenta que en el pasado podía llegar hasta el 20% e incluso 30%- es por la caída del riesgo país, donde los inversores observan la rentabilidad o no que tiene Argentina para invertir en ella.

El indicador que elabora el JP Morgan se ubica en la zona de los 630 puntos básicos. En lo que parece ser el punto medio, por ahora, se encuentra en niveles cercanos al piso que registró durante la administración libertaria.

Esto se ve reflejado en el precio de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, donde las subas van escalando y obtienen hasta 5% en los mejores casos.

“El rendimiento al precio de corte resultó en una tasa anual de 9,26%, equivalente con un diferencial de 550 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro Americano de igual duración, o unos 100 puntos básicos por debajo del rendimiento de los bonos existentes con duración similar”, fue lo que explicaron desde el Palacio de Hacienda, argumentando la alta demanda que hubo por el BONAR 2029N.

