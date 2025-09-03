El gobierno intervino en el mercado de cambios para tratar de frenar el alza del dólar

El gobierno nacional terminó con la flotación libre entre bandas del dólar e inició una etapa de flotación administrada, que implica la intervención directa del Tesoro para tratar de contener la suba del dólar, que se acercó el lunes 1 de septiembre al techo de la banda cambiaria acordada con el FMi (Fondo Monetario Internacional) de $1400.

Si bien el Ejecutivo puso en marcha la nueva política con el argumento de contener la inestabilidad del tipo de cambio como consecuencia de las elecciones de la Provincia de Buenos Aires el próximo domingo 7 de septiembre y las legislativas del 26 de octubre, la decisión implica un reconocimiento del fracaso de la política de flotación entre bandas. Tampoco hay precisiones de cuánto tiempo se extenderá esta nueva etapa de la política cambiaria del gobierno, jaqueada por la “bicicleta financiera” (pase de dólares a pesos y luego toma de ganancias en dólares), la aceleración de las importaciones y el turismo al exterior, la debilidad de las reservas del BCRA, y la elevada carga de la deuda pública y los compromisos externos.

Así, luego del anuncio, el dólar oficial cerró en $1.335 para la compra y $1.375 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $10 respecto del cierre del lunes, que había sido de $1.385.

“El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”, señaló el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, a través de redes sociales.

La comunicación del secretario de Finanzas se produjo luego de la apertura de la rueda y cuando operadores de mercado comenzaban a advertir de una inusual presencia de oferta de dólares.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.375 y $1.380 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.409.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.330 para la compra y $1.350 para la venta, con una baja de 1,5% en la jornada. El dólar mayorista se ubicaba en $1.361, retrocediendo un 0,8%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,6% hasta $1.367,63, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 1,4% hasta los $1.371,55.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$40.030 millones.

La apuesta oficial es que el dólar frene la escalada y para ello se utilizarán las divisas que posee el Tesoro en el Banco Central: unos u$s1.700 millones. En ese contexto, la city pone el ojo en la capacidad de pago de la deuda soberana, que se derrumbó hasta casi 3% en esta rueda, y activó una nueva suba en el riesgo país, ya cercano a los 900 puntos.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

