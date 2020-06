El gobierno interviene la agroexportadora Vicentin para salvarla de la quiebra y promueve su expropiación

El presidente Alberto Fernández afirmó que el rescate del Grupo Vicentin significa un "paso adelante hacia la soberanía alimentaria" del país, al anunciar la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia para la intervención de la empresa y el envío al Congreso de un proyecto de ley de expropiación para afrontar el proceso de concurso preventivo que podría derivar en su quiebra.

El 10 de febrero pasado, la empresa Vicentin, una de las principales compañías agroexportadoras de la Argentina, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores, tras la cesación de pagos en la que cayó en diciembre, cuando no pudo hacer frente a deudas con proveedores por US$ 350 millones.

En total, la deuda de Vicentin asciende a US$ 1.350 millones, de los cuales unos US$ 1.000 millones son con los bancos y otros US$ 350 millones con empresas del sector agrícola.

El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa, por un monto superior a los $18.000 millones, seguido por el Provincia, con $ 1.600 millones, y el Banco de Industria y Comercio Exterior (BICE), con $ 5 millones.

El anuncio fue realizado por el presidente en una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno, acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; por la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti, y por el designado interventor, Gabriel Delgado.

El Presidente señaló que todos los activos del Grupo Vicentin pasarán a formar parte de un fondo fiduciario cuya gestión le será encomendada a YPF Agro, una unidad de negocio de la petrolera YPF.

Al frente de la intervención estará Gabriel Delgado, un experto con una amplia experiencia en el sector y que fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca entre 2013 y 2015, y es doctor en Finanzas de la Universidad del CEMA y economista.

"Queremos que la empresa siga funcionando, que los trabajadores mantengan sus puestos de trabajo y que los pequeños productores puedan seguir vendiéndole lo que producen", subrayó el Presidente.

Alberto Fernández destacó que el objetivo es "rescatar a la empresa en favor de la economía argentina y de una parte de la economía que tiene particular relevancia como es el mercado de granos y de cereales".

"Que el Estado cuente con una empresa testigo en el sector es algo muy importante", expresó, y consideró que la medida es "estratégica" y que "favorece a la Argentina para lograr la soberanía alimentaria".

El Presidente adelantó que mañana se harán presentes en la sede la empresa el ministro Kulfas y Gabriel Delgado, para hacerse cargo de la intervención y tomar cartas en el concurso de acreedores que el grupo enfrenta.

En ese marco, Kulfas también destacó la importancia de "tener una empresa testigo en el mercado de granos y en el mercado de cambios" y precisó que mañana con el CEO de YPF, Sergio Affronti, aprobarán la propuesta en el directorio.

Mañana, en la sede central de YPF, en Puerto Madero, se llevará a cabo una reunión de directorio para avanzar en la propuesta del Poder Ejecutivo.

Fuentes del gobierno adelantaron que el proyecto de ley buscará declarar a Vicentin como una empresa de "utilidad pública y sujeta a expropiación" para que pase a formar parte de un fondo fiduciario que administrará YPF Agro, con lo que se replicará el modelo de gestión mixta.

YPF Agro es una unidad de negocios de la petrolera nacional dedicada a la comercialización de semillas, productos para la protección y nutrición de cultivos, además de silo bolsas y lubricantes.

Entre tanto, el proceso de convocatoria de acreedores de la empresa Vicentin que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista seguirá su cauce normal.

Y el gobierno planea poner a disposición de la Justicia toda la información necesaria para que se lleve adelante la investigación sobre el proceso de vaciamiento al que fue sometido la empresa.

Vicentin, líder en la producción de alimentos, entró en convocatoria de acreedores luego de que anunciara la cesación de pagos de su deuda a fines del 2019 como resultado de un proceso de vaciamiento. El principal acreedor de la empresa es el Banco Nación, que concentra el 80 por ciento de la deuda financiera.

La empresa cuenta con plantas de cereales y oleaginosas en las localidades santafesinas de Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone, una división de producción de Biodiesel (Renova), otra textil que incluye desmotadora, hilandería y tejeduría, una planta de jugo concentrado de uva en San Juan, Vicentin Family Wines en Mendoza, además de acopio y exportación de Miel (Promiel), producción ganadera y sedes en Montevideo, San Pablo y Asunción.

La compañía se encontraba en el sexto puesto de empresas exportadoras con 8,4 millones de toneladas de productos, equivalentes al 9% del volumen total enviado al exterior.

EL DECRETO

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que lleva la firma del presidente Alberto Fernández establece “la intervención transitoria” de la empresa Vicentin por un plazo de 60 días, “con el fin de asegurar la continuidad de las actividades de la empresa, la conservación de los puestos de trabajo y la preservación de sus activos y patrimonio”.

(Con información de Agencia Telam).

--