Salvataje: El Gobierno habría diseñado un bono especial con cláusulas secretas para Bessent

El Gobierno nacional habría diseñado un bono especial con cláusulas secretas para que la administración central de los Estados Unidos coloque los pesos que habría comprado como parte del plan de salvataje y apoyo político para que el gobierno del presidente Javier Milei pudiera frenar la suba de la divisa en los días precios a la elección.

Así lo sugieren informes de, al menos, tres consultoras privadas en base a datos del Banco Central. La evaluación estima que el Tesoro de Estados Unidos colocó a tasa fija un total de $2,75 billones el jueves pasado, según se aprecia en la información que publica la autoridad monetaria.

Al momento, ese instrumento no fue anunciado, con lo cual no se conocen las condiciones, ni los plazos, ni la tasa de interés que se le paga. La colocación estaría depositada en el Banco Central bajo la denominación de Letra de Liquidez (Leliq).

Ante una consulta de la Agencia Noticias Argentinas, el Banco Central dijo que aún no tiene información al respecto para suministrar.

Cabe recordar que en ningún momento hubo claridad o transparencia en la información sobre cuántos dólares vendió el Tesoro de los Estados Unidos. Los cálculos de los operadores ubican la cifra entre US$2.000 y US$2.500 millones.

La intervención directa de Estados Unidos en el mercado de cambios fue inédita. Implicó un nivel de injerencia en la economía desconocido en la historia del país, a la par que reemplazó a la administración nacional y sus funcionarios en el uso de herramientas políticas y económicas. En ese marco, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent se convirtió en un virtual ministro de Economía, anunciando acciones a través de su cuenta de la Red X.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

