Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Salvataje: El Gobierno habría diseñado un bono especial con cláusulas secretas para Bessent

Publicado

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, y el ministro de Economía argentino, Luis Caputo. (Foto: Prensa / Archivo).

El Gobierno nacional habría diseñado un bono especial con cláusulas secretas para que la administración central de los Estados Unidos coloque los pesos que habría comprado como parte del plan de salvataje y apoyo político para que el gobierno del presidente Javier Milei pudiera frenar la suba de la divisa en los días precios a la elección. 

Incendios

Así lo sugieren informes de, al menos, tres consultoras privadas en base a datos del Banco Central. La evaluación estima que el Tesoro de Estados Unidos colocó a tasa fija un total de $2,75 billones el jueves pasado, según se aprecia en la información que publica la autoridad monetaria.

Al momento, ese instrumento no fue anunciado, con lo cual no se conocen las condiciones, ni los plazos, ni la tasa de interés que se le paga. La colocación estaría depositada en el Banco Central bajo la denominación de Letra de Liquidez (Leliq).

Turismo

Ante una consulta de la Agencia Noticias Argentinas, el Banco Central dijo que aún no tiene información al respecto para suministrar.

Cabe recordar que en ningún momento hubo claridad o transparencia en la información sobre cuántos dólares vendió el Tesoro de los Estados Unidos. Los cálculos de los operadores ubican la cifra entre US$2.000 y US$2.500 millones.

Epec

La intervención directa de Estados Unidos en el mercado de cambios fue inédita. Implicó un nivel de injerencia en la economía desconocido en la historia del país, a la par que reemplazó a la administración nacional y sus funcionarios en el uso de herramientas políticas y económicas. En ese marco, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent se convirtió en un virtual ministro de Economía, anunciando acciones a través de su cuenta de la Red X.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Mackentor

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

Telecom

El Valle

News

En este articulo:, , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

La Justicia ordenó al PAMI garantizar la cobertura del 100% de 170 medicamentos esenciales, a sus afiliados de todo el país

El juez federal N°2 de Mendoza, Pablo Oscar Quirós, hizo lugar este jueves a una medida cautelar solicitada por la Asamblea Permanente por los...

Hace 6 días

Columnistas

Sin las prácticas de la buena gobernanza no hay salida para nuestro país

Si buscamos en cualquier manual o documento político, vamos a encontrar que la mayoría de los autores coinciden en enumerar como principios claves de...

Hace 6 días

Columnistas

Democrática manipulación

Culmina una nueva campaña electoral, una particular campaña electoral. La misma careció de disputas de ideas, de un acceso claro y masivo a las...

Hace 6 días

Noticias

Elecciones en Córdoba: Schiaretti y los libertarios disputan el primer lugar y De la Sota busca renovar su banca

El “cordobesismo”, con el ex-gobernador Juan Schiaretti como primer candidato a diputado nacional, intentará este domingo 26 de octubre salir de su propio territorio...

Hace 5 días