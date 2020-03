El gobierno extendió la cuarentena hasta el domingo 12 de abril inclusive

El presidente Alberto Fernández extendió el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta que finalice Semana Santa, el próximo domingo 12 de abril, a las 24 horas. La medida fue anunciada por el titular del Ejecutivo en un mensaje que brindó este domingo, luego de haber mantenido una videoconferencia desde la residencia de Olivos con los gobernadores y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, para evaluar la situación, escuchar el panorama de las provincias y evaluar los próximos pasos.

Fernández recibió primero la sugerencia de los expertos que le recomendaron prolongar la cuarentena y luego consensuó la medida con gobernadores e intendentes del conurbano.

“El plan es tal cual lo propusimos al principio: que la curva de contagios sea lenta para que podamos prepararnos y atender todos los casos que se presentan; estamos aprovechando muy bien el tiempo ganado”, explicó el presidente en relación a la disposición de la primera cuarentena y su prolongación, ahora, hasta el final de Semana Santa.

La administración nacional había resuelto el 19 de marzo pasado el inicio del aislamiento a partir del día siguiente, producto de la emergencia por el coronavirus, y hasta el 31 de marzo, plazo que quedó ahora extendido hasta el final de Semana Santa.

El titular del Ejecutivo dijo en alusión al planteo de distintos sectores empresarios y de opinión sobre el dilema salud versus economía, que no hay tal dilema: "una economía que cae siempre se levanta, pero una vida que termina no la levantamos más".

Agregó que "no estamos descuidando la economía, estamos haciendo muchas cosas, no sólo garantizando dinero en los sectores más empobrecidos, sino también ayudando a las Pymes".

Tras destacar el “esfuerzo del Estado nacional”, apuntó a los empresarios: “Hemos hecho todo lo necesario para sobrellevar este momento económico, por eso no me resulta grato ver que alguiel despida a un empleado. Voy a ser muy duro con el que rompe el acuerdo de precios, o el que especula tratando de subir los precios en un momento de extrema necesidad, voy a ser duro con ellos y con los que despidan gente. La pandemia nos tiene que enseñar la regla de la solidariad, aquí nadie se salva solo. No podemos, en semejante crisis desamparar a alguien, dejándolo sin trabajo. Para muchos empresas se trata de ganar menos, no de perder. Bueno muchachos, les tocó la hora de ganar menos y así lo voy a hacer respetar". El tramo del discurso estuvo direccionado al titular de Techint, Paolo Rocca, cuya empresa anunció el despido de 1.400 trabajadores este fin de semana. Sin embargo, es un mensaje al resto del núcleo de empresas y bancos más dinámicos de la economía nacional.

Acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, el Presidente hizo un pedido expreso a los sectores más vulnerables para que "respeten la cuarentena, porque el riesgo existe allí", y también para que "cuiden a sus mayores", que constituyen una de las poblaciones de riesgo de la enfermedad.

En ese sentido, aseguró a esos sectores que "a todos les van a llegar los recursos y alimentos que sean necesarios mientras dure la emergencia", porque, enfatizó, "el Estado va a estar más presente que nunca".

Luego planteó que "todos nos hemos dado cuenta de la importancia del Estado en esta instancia".

Además de destacar que se está ejecutando el plan sanitario "tal cual como se propuso desde un comienzo", el mandatario destacó que su gobierno está "siendo muy novedoso" porque constituye un "caso único en el mundo que dispuso la cuarentena plena apenas se conoció el inicio de la pandemia. Esto no lo hizo ningún otro país y estamos experimentando sobre la marcha. (...) Los resultados iniciales son interesantes, buenos, y nos alientan a seguir en este camino. Cuando dispusimos el comienzo de la cuarentena obligatoria, nos preguntábamos si los argentinos íbamos a ser capaces de quedarnos en nuestras casas, y tengo que decirles que estoy muy contento; más del 90 por ciento de los argentinos han cumplido con la cuarentena, se han quedado en sus casas y han protegido a sus hijos y adultos mayores, que son los que corren más riesgo entre nosotros".

Tras indicar que "una parte de la sociedad, el 10 por ciento restante, salió a trabajar, entre enfermeros, personal de seguridad, los que transportan remedios y los que atienden almacenes, supermercados, farmacias", señaló que "un número muy bajo de gente no cumplió las restricciones. Y a la gente que no cumplió le pasó lo que dijimos que les iba a pasar", puntualizó en referencia a los procesamientos judiciales, una medida que justificó en la intención oficial de que "nadie ponga en riesgo la salud de la gente".

También sostuvo que apuesta a que a partir de la crisis derivada del coronavirus "la humanidad deje de ser tan miserable y egoísta y vuelque la mirada hacia los que han sido olvidados por el desarrollo. Si algo tiene que enseñarnos la pandemia es la regla de solidaridad, porque nadie se salva solo", sostuvo el jefe de Estado, y agradeció por último a los argentinos "el esfuerzo que han hecho" y los comprometió a "hacer el esfuerzo que falta todavía".

