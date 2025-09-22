El gobierno eliminó las retenciones a los granos y la carne avícola y bovina para conseguir dólares

El Gobierno Nacional eliminó las retenciones a los granos y confirmó la quita de los derechos de exportación para las carnes avícolas y bovinas. La medida regirá hasta el 31 de octubre, cinco después de los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre.

De esta manera, el Ejecutivo busca que haya un mayor ingreso de dólares para la economía y reforzar las reservas del Banco Central (BCRA), en medio de la incertidumbre cambiaria que atraviesa y que lo obligó a deshacerse de más de US$1.000 millones para contener al dólar mayorista.

A su vez, envía una señal al sector agroexportador para que acelere las operaciones de venta al exterior.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece que tendrá vigencia hasta la fecha acordada o hasta alcanzar las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por un total de US$7.000 millones. Según estimaciones del sector, el stock disponible en granos tiene un valor aproximado de US$10.000 millones.

“Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones aunque sean temporales. Falta ver los detalles de la forma de operar y cuando se hará operativo”, expresó el presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idigoras.

Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), presidida por Nicolás Pino, señalaron que los productores necesitan “reglas claras y estables que nos den seguridad jurídica para invertir, trabajar y generar desarrollo en todo el país”.

LOS PRODUCTOS ALCANZADOS POR LA MEDIDA

Cereales

-Trigo duro, para siembra.

-Trigo duro, excepto para siembra.

-Los demás trigos, para siembra.

-Los demás trigos, excepto para siembra.

-Cebada cervecera, sin tostar.

-Cebada cervecera, tostada.

-Las demás cebadas.

-Maíz para siembra.

-Maíz duro (excluido el destinado a siembra).

-Los demás maíces.

-Sorgo (excepto para siembra).

Productos de molienda

-Harina de trigo.

-Harina de maíz.

-Harinas de cereales, excepto de trigo o de maíz.

-Sémola y semolinas de trigo duro.

-Sémola y semolinas de maíz.

-Las demás sémolas y semolinas de cereales.

-Granos aplastados o en copos de maíz.

-Germen de cereales, entero, aplastado, molido o en copos.

-Malta sin tostar, en grano.

-Malta sin tostar, en harina.

-Malta tostada, en grano.

-Malta tostada, en harina.

-Fécula de trigo.

-Fécula de maíz.

-Gluten de trigo.

Semillas y frutos oleaginosos

-Habas de soja, para siembra.

-Habas de soja, excepto para siembra.

-Semillas de girasol, excepto para siembra.

-Harina de soja.

Grasas y aceites

-Aceite de soja en bruto, incluso desgomado.

-Aceite de soja refinado, en envases ≤ 5 l.

-Aceite de soja refinado, en otros envases.

-Los demás aceites de soja refinados.

-Aceite de girasol en bruto, incluso desgomado.

-Aceite de girasol refinado, en envases ≤ 5 l.

-Aceite de girasol refinado, en otros envases.

-Aceite de maíz en bruto.

-Aceite de maíz refinado, en envases ≤ 5 l.

-Aceite de maíz refinado, en otros envases.

-Grasas y aceites vegetales hidrogenados.

-Grasas y aceites animales hidrogenados.

-Grasas y aceites vegetales epoxidizados o modificados.

-Margarina (excluida la margarina líquida).

-Grasas y aceites vegetales para untar.

-Las demás preparaciones de grasas y aceites comestibles.

-Aceites y grasas vegetales para uso industrial (excl. alimenticio).

-Otros aceites y grasas vegetales, usos varios.

-Glicerina en bruto.

-Glicerina, incluso purificada.

Azúcares

-Glucosa, en polvo, con contenido de fructosa < 50%, en envases ≤ 1 kg.

-Glucosa, en polvo, en otros envases.

-Glucosa, en solución.

-Glucosa y jarabes de glucosa, con fructosa ≥ 20% pero < 50%, en envases ≤ 1 kg.

-Los mismos jarabes, en otros envases.

-Fructosa química pura.

-Jarabe de fructosa con contenido de fructosa > 50% pero < 90%.

-Jarabe de fructosa con contenido de fructosa ≥ 90%.

-Los demás azúcares, jarabes y sucedáneos de la miel.

-Alimentos a base de harinas, sémolas, almidones o féculas, destinados a la alimentación de lactantes o niños.

-Preparaciones alimenticias diversas.

-Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas.

-Residuos de la industria alimentaria / alimentos para animales.

-Salvados, moyuelos y residuos de la molienda de maíz.

-Salvados, moyuelos y residuos de la molienda de trigo, en pellets.

-Idem trigo, de otra forma.

-Salvados, moyuelos y residuos de la molienda de leguminosas.

-Residuos de la elaboración del almidón y residuos similares de maíz.

-Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, en pellets.

-Idem soja, de otra forma.

-Tortas y residuos de la extracción del aceite de girasol, en pellets.

-Idem girasol, de otra forma.

-Tortas y residuos de la extracción de aceites vegetales (excepto soja y girasol), en pellets.

-Idem otros aceites vegetales, de otra forma.

-Materias vegetales y desechos vegetales para alimentación animal.

-Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor.

-Preparaciones para la alimentación animal, con base en harina de pescado.

-Idem, con base en leche.

-Idem, con base en cereales.

-Idem, con base en oleaginosas.

-Idem, con base en subproductos de la industria azucarera.

-Idem, con base en otras materias vegetales.

-Las demás preparaciones para alimentación animal.

-Productos químicos orgánicos.

-Sorbitol (excepto el de la partida 2905.44).

-Lecitinas y sus derivados.

-Materias albuminoideas, enzimas.

-Gluten de maíz.

-Productos diversos de las industrias químicas.

-Biodiésel y sus mezclas, que no contengan o contengan menos del 70% en peso de aceites de petróleo o de mineral bituminoso.

Carne bovina

-Ternero.

-Novillito.

-Novillo.

-Vaquillona.

-Vaca.

-Toro.

Carne avícola

-Pollo parrillero.

-Pollo campero (de campo).

-Pollo orgánico.

-Gallina.

-Pavo.

-Pato.

-Codorniz.

-Faisán.

-Guinea.

—

