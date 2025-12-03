Conéctate con nosotros

El Gobierno desplazó a Neiffert de la SIDE y designó a Auguadra

Publicado

Sergio Neiffert fue desplazado de la SIDE. Será reemplazado por Cristian Auguadra. (Foto: Gentileza).

El Gobierno nacional confirmó la salida del titular de la SIDE, Sergio Neiffert, y la designación de Cristian Auguadra. Así lo confirmó un comunicado de Vocería presidencial este martes por la noche, luego de una jornada de fuerte versiones sobre la salida de Neiffert.

El cambio en la SIDE se enmarca en la interna que existe dentro del oficialismo, aunque en este caso Neiffert, hombre que originalmente estaba alineado con el asesor presidencial Santiago Caputo y se había alejado de su tutela después de los comicios de octubre, es reemplazado ahora por un dirigente que responde al integrante del “triángulo de hierro”.

“La Secretaría de Inteligencia informa que, tras la aprobación del Informe de Gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación, ha concluido la primera etapa del proceso de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional”, inició el mensaje oficial.

El Gobierno señaló que “esta fase inicial, encabezada por el Sr. Sergio Neiffer, permitió ordenar los procesos internos, auditar y transparentar la estructura organizacional, optimizar y actualizar los estándares operativos, sentando las bases de un organismo más eficiente y profesional”.

“Con la validación parlamentaria de los avances obtenidos, la SIDE inicia ahora una segunda fase de transformación institucional, que estará liderada por el señor Cristian Auguadra, contador público y profesional con amplia trayectoria en auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública”, sostuvo el comunicado.

Además, se destacó que “su designación permitirá profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno”.

“El objetivo de la administración del Presidente Javier Milei es dotar a la Argentina de un servicio de inteligencia a la altura de los desafíos contemporáneos y del rol protagónico que nuestro país ha recuperado en el mundo”, agregó el mensaje.

Y agregó: “La Secretaría reafirma así su compromiso con la excelencia operativa, la cooperación internacional, la profesionalización del personal y la defensa de los intereses esenciales de la República, avanzando con firmeza en la consolidación de un organismo líder en la región y acorde a los estándares internacionales más exigentes”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

