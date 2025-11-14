Conéctate con nosotros

El gobierno bonaerense advirtió que el acuerdo comercial con Estados Unidos generará más desempleo

Publicado

El ministro de Producción del gobierno bonaerense, Augusto Costa. (Foto: Gentileza).

El gobierno bonaerense rechazó el acuerdo comercial alcanzado entre la Argentina y Estados Unidos y advirtió que provocará más desempleo en el distrito más poblado del país. “Este acuerdo pega de lleno en la provincia de Buenos Aires y se suma a la política de ajuste y de destrucción del empleo que venimos viendo. Es muy preocupante, realmente”, advirtió el ministro de la Producción bonaerense, Augusto Costa, en declaraciones radiales.

Costa consideró que el acuerdo “es parte de esta estrategia ruinosa de subordinación y entrega de soberanía que viene desplegando Milei”. Para el funcionario, el “alineamiento incondicional con Estados Unidos” puede perjudicar a distintos sectores, como al industria.

“Va a comprometer mucho a la industria, el desarrollo tecnológico, la posibilidad de agregar más valor en nuestro país”, alertó.

Consideró que “es un marco de acuerdo que a los fines prácticos no quiere decir mucho pero muestra una agenda muy clara de a donde quiere avanza el gobierno de Milei en su política internacional y que se da en el contexto de un mundo convulsionado”.

Costa advirtió que el sector industrial puede ser uno de los más afectados porque, en muchos casos, compite con Estados Unidos.

Dijo que la provincia de Buenos Aires “aporta el 50% de los bienes industriales de Argentina, por lo que este acuerdo pega de lleno en la Provincia y se suma a toda esta política de ajuste y destrucción de empleo y es muy preocupante”.

Al insistir con las críticas al Gobierno, Costa advirtió que horas antes del anuncio del acuerdo, el ministro de Economía, Luis Caputo, dio un discurso ante la UIA y no mencionó la palabra industria.

“Más preocupante aún es que se anuncie (el acuerdo) el mismo día que el ministro se presenta ante la UIA y no menciona ni una vez la palabra industria o política industrial”, dijo sobre Caputo, y agregó: “Estamos ante un gobierno que está desindustrializando la Argentina”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

