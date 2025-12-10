El Gobierno anunció una baja de entre 1 y 2 puntos porcentuales en las retenciones para el campo

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes una nueva baja en las retenciones para el sector agropecuario de entre 1 y 2 puntos porcentuales para la soja, el maíz, el trigo, el girasol, otros cultivos y derivados.

La medida fue comunicada por el Ministro Económico mediante su cuenta de X al destacar que “hoy se da un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos”.

En esa línea, remarcó que “eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente Javier Milei”, asegurando que desde el Gobierno seguirán “haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible”.

La reducción del impuesto a las exportaciones agropecuarias será permanente y busca ser un alivio al campo ante el insistente reclamo de las entidades del sector por bajar la carga tributaria. Al reforzar esa intención, Caputo resaltó que “ya hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y seguiremos haciéndolo, en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan”.

En tanto, el jefe de Gabinete Manuel Adorni destacó la decisión oficial al sostener que “el camino siempre será el de bajar impuestos, respetando el equilibrio fiscal” y señaló que la reducción se aplicará desde este lunes.

Sin embargo, la baja de las retenciones no es automática sino que entrará en vigencia cuando se publique formalmente en el Boletín Oficial. “Será en los próximos días. Lo antes posible”, según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

REDUCCIÓN DE LAS ALÍCUOTAS

-Soja: pasará de 26% a 24%.

-Subproductos de soja: pasará de 24,5% a 22,5%.

-Trigo y cebada: pasará de 9,5% a 7,5%.

-Maíz y sorgo: pasará de 9,5% a 8,5%.

-Girasol: pasará de 5,5% a 4,5%.

“Esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones”, manifestó Caputo.

Asimismo, valoró que con esta decisión se reafirma la convicción del Gobierno de que el campo argentino “seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo”.

REPERCUSIONES

La medida anunciada por el Ejecutivo contó con el respaldo de los principales sectores agropecuarios, quienes indicaron que este es el camino para llevar los Derechos de Exportación (DEX) hacia la eliminación definitiva. La Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA), señaló que la decisión “es un paso muy positivo que debemos valorar”.

No obstante, la entidad que agrupa a las principales aceiteras afirmó que “habrá que seguir trabajando en bajar la enorme carga tributaria, especialmente en el complejo agroindustrial de la soja”.

Según datos de la Cámara, los agroexportadores ingresaron más de US$30.000 millones entre enero y noviembre de 2025. De cara a la campaña 2025/2026, los pronósticos de cosecha de trigo hablan de elevadas producciones.

En paralelo, las principales Bolsas de Cereales y Comercio del país apoyaron la reducción permanente de las retenciones al campo. Las entidades destacaron que la baja de los DEX para los principales complejos agroindustriales es “una medida que va en línea con la necesidad de reducir la carga impositiva que enfrenta el sector”.

Asimismo, expresaron que “este nuevo paso, que reafirma el camino hacia la eliminación definitiva de este impuesto sumamente distorsivo, contribuye a mejorar la competitividad, promover la inversión y generar condiciones más favorables para el desarrollo de toda la cadena agroindustrial, uno de los motores esenciales de la economía argentina”.

La Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Bolsas de Comercio de Chaco, Rosario y Santa Fe manifestaron su respaldo a la rebaja de las retenciones de entre 1 y 2 puntos porcentuales para la soja, el maíz, el trigo, el girasol, otros cultivos y derivados.

“Reafirmamos nuestro compromiso con una agenda que impulse mayor previsibilidad, reglas claras y un entorno impositivo que acompañe el crecimiento sostenible de la producción y las exportaciones del país”, concluyeron.

Por su parte, la Sociedad Rural Argentina (SRA) celebró la medida anunciada por Caputo: “Es otra señal hacia el campo, para fortalecer algo vital para los productores que es la confianza. Está claro que el camino a seguir para recuperar competitividad en el sector agropecuario es bajar impuestos. Y en el caso de las retenciones desde hace tiempo venimos advirtiendo que es un impuesto que frena el crecimiento y la inversión.”.

En la misma línea, afirmaron que se encuentran “convencidos” en que el diálogo y el intercambio “permitirán conseguir resultados importantes para el campo argentino”.

“Seguiremos en ese rumbo, con el objetivo de que todos los argentinos vivamos en un país con desarrollo como todos nos merecemos”, concluyó la entidad conducida por Nicolás Pino.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

