El gobierno anunció que la TV Pública transmitirá el Mundial 2026

Publicado

El vocero presidencial, Manuel Adorni.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, salió a aclarar la situación sobre los derechos televisivos del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En conferencia de prensa, el funcionario aseguró que la TV Pública transmitirá el torneo. “Han operado mediáticamente diciendo que la Televisión Pública no va a transmitir el Mundial. Esto es falso”, afirmó.

El portavoz explicó que, actualmente, está llevando adelante las gestiones necesarias para garantizar la cobertura del evento futbolístico más importante del planeta. “Estoy llevando adelante las gestiones para que los argentinos puedan ver el Mundial 2026 de la manera más eficiente posible”, sostuvo Adorni.

Al mismo tiempo, denunció que las versiones previas respondieron a una campaña de desprestigio: “Incluso, los datos que han dado de otros mundiales también han sido falsos y también han sido una fake news y un intento de desprestigiar la gestión de Gobierno”.

La polémica se había originado a raíz de informaciones que aseguraban que la Televisión Pública no había adquirido los derechos de la próxima Copa del Mundo, lo que hubiese puesto fin a una continuidad ininterrumpida de 52 años transmitiendo el torneo desde Alemania 1974.

Según esas versiones, el Gobierno había decidido no invertir los siete millones de dólares que costaban los derechos, en el marco de la política de ajuste económico.

El antecedente más cercano en la materia fue el Mundial de Qatar 2022, en el que la TV Pública desembolsó cerca de 10 millones de dólares, aunque logró cubrir esos costos e incluso obtener ganancias a través de la publicidad.

Aun así, en la actual administración se había especulado con un cambio de criterio, teniendo en cuenta que este año el canal estatal ya había resignado la transmisión de algunos partidos de Eliminatorias por no llegar a un acuerdo con las empresas privadas que poseen los derechos.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

