El gobernador de Tierra del Fuego criticó la quita de aranceles a celulares importados: “Nada que festejar”

El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, criticó este jueves la decisión de eliminar aranceles a la importación de celulares.”Tras cada aumento de importaciones, hay un trabajo argentino menos”, alertó el mandatario fueguino. La eliminación de aranceles para importar celulares comenzó a aplicarse este jueves.

El Gobierno dijo que la medida “apunta a incrementar la competencia y a generar una reducción de precios cercana al 30% para los consumidores, aunque las autoridades aclararon que el impacto no será inmediato”, pero en el empresariado hay malestar.

El gobierno había reducido los aranceles del 16% al 8% en mayo del año pasado, y ahora directamente los bajó a cero. El sector más afectado será la industria fueguina, dedicada principalmente a los productos tecnológicos.

Melella dijo que “entra en vigencia el decreto nacional 333/25 que elimina aranceles a la importación de celulares. Tras cada aumento de importaciones, hay un trabajo argentino menos. Mejor dicho: un trabajador argentino menos. Una familia más en problemas”.

El gobernador aseguró que mientras algunos celebran un supuesto abaratamiento de celulares, “nosotros no tenemos nada para festejar”.

En esa línea, amplió: “No se puede festejar cuando la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) ya registra 176.908 puestos de trabajo destruidos en el país”.

“Las cifras duelen: una caída del 2,8 % en el empleo total a nivel nacional desde fines de 2023. Pero en Tierra del Fuego es del 9,6 %. Esto es más que una situación delicada”, lamentó.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

