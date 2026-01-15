Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

El gobernador de Tierra del Fuego criticó la quita de aranceles a celulares importados: “Nada que festejar”

Publicado

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. (Foto: Gentileza).

El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, criticó este jueves la decisión de eliminar aranceles a la importación de celulares.”Tras cada aumento de importaciones, hay un trabajo argentino menos”, alertó el mandatario fueguino. La eliminación de aranceles para importar celulares comenzó a aplicarse este jueves.

El Gobierno dijo que la medida “apunta a incrementar la competencia y a generar una reducción de precios cercana al 30% para los consumidores, aunque las autoridades aclararon que el impacto no será inmediato”, pero en el empresariado hay malestar.

El gobierno había reducido los aranceles del 16% al 8% en mayo del año pasado, y ahora directamente los bajó a cero. El sector más afectado será la industria fueguina, dedicada principalmente a los productos tecnológicos.

Turismo

Melella dijo que “entra en vigencia el decreto nacional 333/25 que elimina aranceles a la importación de celulares. Tras cada aumento de importaciones, hay un trabajo argentino menos. Mejor dicho: un trabajador argentino menos. Una familia más en problemas”.

El gobernador aseguró que mientras algunos celebran un supuesto abaratamiento de celulares, “nosotros no tenemos nada para festejar”.

En esa línea, amplió: “No se puede festejar cuando la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) ya registra 176.908 puestos de trabajo destruidos en el país”.

Mackentor

“Las cifras duelen: una caída del 2,8 % en el empleo total a nivel nacional desde fines de 2023. Pero en Tierra del Fuego es del 9,6 %. Esto es más que una situación delicada”, lamentó.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Residía en Francia y estaba de visita: Quién era el joven que murió en el meteotsunami de Santa Clara del Mar

El fenómeno meteorológico extremo que sorprendió este lunes a la costa de Santa Clara del Mar, en el partido de Mar Chiquita, se cobró...

Hace 4 días

Columnistas

Crisis climática: Cuando el colapso deja de ser un error y se vuelve un plan

Mientras el 1% más rico concentra emisiones, recursos y tiempo, alguien decide acelerar. No frenar. No corregir. Acelerar el mismo modelo que nos trajo...

Hace 4 días

Noticias

En Villa Gesell: Kicillof reúne a los principales dirigentes de su sector y planea su lanzamiento nacional

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reunirá este miércoles a las 17, a los principales dirigentes de su sector en Villa Gesell, donde hará un...

Hace 3 días

Noticias

Por las nubes: Los precios del bife de cuadril, la carne para milanesas y el asado, entre los que más subieron en 2025

El costo de vida en la Argentina cerró 2025 con una marcada dispersión de precios en los artículos de consumo masivo. Al comparar los...

Hace 3 días