Noticias

El gobernador de Salta hizo una protesta con guitarreada frente a la Rosada y lo recibieron Francos y Santiago Caputo

Publicado

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, durante su protesta frente a la Casa Rosada. (Foto: Imagen de TV).

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, realizó este lunes una sorpresiva protesta frente a la Casa Rosada, en reclamo de que el Ejecutivo nacional cumpla con las obras que le prometieron para su provincia, tras lo cual fue recibido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y también por el asesor Santiago Caputo, y se llevó el compromiso de que atenderán sus demandas.

“Muy buena (la reunión con Caputo, que es asesor, pero no ocupa ningún cargo oficial en el gobierno y cobra como monotributista), me escuchó, anotó y quedamos en hablar en estos días. Me parece que es una esperanza, elijo creer”,  indicó el salteño tras haber protagonizado una “guitarreada” en las puertas de la sede gubernamental, vestido con un poncho salteño y acompañado por el músico Facundo Saravia, ex miembro del histórico grupo Los Chalchaleros.

De inmediato, Francos vio en la televisión la presencia de Sáenz en las rejas de la Rosada y abandonó su despacho para salir a recibirlo con una sonrisa, al ver la pintoresca protesta que estaba montando el mandatario provincial. “Con Gustavo siempre es un show. Tenemos que trabajar en conjunto para ver cómo viene la segunda etapa del gobierno. Ahora estamos en época de campaña, es muy difícil ponerse de acuerdo en todo. Después de que pase la elección veremos”, señaló Francos a los medios que estaban en el lugar.

“Prometí venir si las obras no se iniciaban, venimos hablando con distintos funcionarios y nos van pateando los trámites. Hay un desconocimiento de las necesidades del interior. Soy un hombre de diálogo y estas obras son importantes para nuestros vecinos”, dijo , por su parte, Sáenz.

Tras la charla que mantuvo en la vereda con Francos, salió Santiago Caputo y lo invitó a ingresar para mantener una reunión. “Hablé con quién nunca había hablado, con Santiago Caputo. No avanzan las obras y son muy necesarias para el Norte, que no tiene las obras que necesita. En su momento buscamos las obras importantes, nos hicieron priorizar y lo hicimos. Las viviendas nos hicimos cargo nosotros y las estamos haciendo. Venimos a reclamar que cumpla con su palabra. Yo tengo autoridad moral porque fui uno de los gobernadores que les dio gobernabilidad y me siento engañado. No quiero estar acá en Buenos Aires pidiendo limosna”, aseguró al retirarse en diálogo con Radio Splendid AM 990.

En especial, Sáenz aludió al mal estado de las rutas: “Son las rutas de la muerte. Todos los días tenemos que lamentar la muerte de alguien”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

News

Noticias Argentinas
