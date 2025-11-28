Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

El “Gato” Sylvestre se llevó el Martín Fierro de oro en Cable

Publicado

El periodista Gustavo Sylvestre.

El conductor Gustavo “el Gato” Sylvestre se llevó este jueves el premio Martín Fierro de oro en Cable, en la entrega de los galardones 2025 que cada año entre la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA).

Sylvestre se había llevado la estatuilla por su Labor Periodística masculina por su programa “Minuto Uno”, que se emite por C5N y ahora se llevó el reconocimiento más esperado, que fue entregado por el presidente de APTRA, Luis Ventura.

Incendios

La gala fue conducida por Juan Di Natale y Lizy Tagliani en el salón Golden Center de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires.

La señal C5N, encargada de la transmisión, fue la gran ganadora de la noche con 10 estatuillas, incluido el de Oro, mientras que Todo Noticias (TN) recibió 8.

Luego le siguieron A24, con 5; LN+, ESPN y Ciudad Magazine con 2; Crónica TV, Caras Tv, DeporTV, Canal 26, Discovery Channel, América Sports, Canal de la Ciudad y TyC Sports todos con uno.

Turismo

Sylvestre  subió al escenario muy emocionado y expresó su agradecimiento a la corporación: “Muchas gracias APTRA, muchas gracias a Luis Ventura por mantener este premio Martín Fierro durante tantos años”.

Luego, enumeró todos sus trabajos tanto en radio como en televisión: “He cumplido 42 años en esta vocación que amo que es el periodismo. Gracias a C5N y a mi familia por bancar, a mi esposa y a mis hijas”.

Epec

Finalmente, cerró con una frase con mucho entusiasmo: “Viva el periodismo, que no muere, nadie lo podrá matar y que viva la televisión, que vivan todos los medios y vamos por mucho más”.

Entre los ganadores también estuvieron el programa “Chiche 2024” (Crónica TV) como Mejor Magazine, conducido por Samuel “Chiche” Gelblung junto a Sofía Monachelli y Claudio Arredondo, junto a los panelistas Gastón Marote, Jorge Cicutín, Leonardo Arias, Ernesto Hadida y Tamara Bezares .

Asimismo,  “GPS”, encabezado por Rolando Graña (A24) fue elegido como Mejor Programa de Interés General Semanal.

Mackentor

El evento, que premió la producción del año 2024, contó con la asistencia de más de 800 invitados, incluyendo a los protagonistas y miembros de APTRA, quienes fueron los encargados de elegir a los ganadores.

A las 21:20, subieron al escenario los conductores y recibieron al presidente de APTRA, Luis Ventura, quien dijo una breves palabras antes de que comenzaran a entregar los premios.

Telecom

“Una noche muy emotiva para mí, particularmente”, reconoció el periodista, que remarcó que se trata de “un premio que se ganó un lugar destacado”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Un conductor de una app de viajes le rompió la cabeza a un pasajero en Córdoba y fue detenido

Un violento episodio ocurrido en la ciudad de Córdoba terminó con un pasajero gravemente herido y un conductor de una aplicación de viajes detenido....

Hace 4 días

Noticias

Alerta amarilla por calor extremo en gran parte del país: qué zonas serán afectadas y cuáles fueron las más calurosas

La Argentina atraviesa una ola de calor temprana que anticipa un verano intenso. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por altas...

Hace 4 días

Noticias

Milei condecoró a Carlos Presti, el primer militar que será ministro de Defensa desde 1983: su padre fue represor y murió impune

El presidente Javier Milei condecoró este martes al jefe del Ejército, Carlos Alberto Presti, quien en los próximos días se convertirá oficialmente en el...

Hace 4 días

Noticias

Caso $Libra: detectan el retiro de US$9 millones de una billetera virtual horas antes de un posible congelamiento judicial en EE.UU.

El caso $Libra volvió a sacudir el ecosistema cripto y político argentino luego de que se detectaran una serie de movimientos financieros sospechosos en...

Hace 4 días