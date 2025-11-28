El “Gato” Sylvestre se llevó el Martín Fierro de oro en Cable

El conductor Gustavo “el Gato” Sylvestre se llevó este jueves el premio Martín Fierro de oro en Cable, en la entrega de los galardones 2025 que cada año entre la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA).

Sylvestre se había llevado la estatuilla por su Labor Periodística masculina por su programa “Minuto Uno”, que se emite por C5N y ahora se llevó el reconocimiento más esperado, que fue entregado por el presidente de APTRA, Luis Ventura.

La gala fue conducida por Juan Di Natale y Lizy Tagliani en el salón Golden Center de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires.

La señal C5N, encargada de la transmisión, fue la gran ganadora de la noche con 10 estatuillas, incluido el de Oro, mientras que Todo Noticias (TN) recibió 8.

Luego le siguieron A24, con 5; LN+, ESPN y Ciudad Magazine con 2; Crónica TV, Caras Tv, DeporTV, Canal 26, Discovery Channel, América Sports, Canal de la Ciudad y TyC Sports todos con uno.

Sylvestre subió al escenario muy emocionado y expresó su agradecimiento a la corporación: “Muchas gracias APTRA, muchas gracias a Luis Ventura por mantener este premio Martín Fierro durante tantos años”.

Luego, enumeró todos sus trabajos tanto en radio como en televisión: “He cumplido 42 años en esta vocación que amo que es el periodismo. Gracias a C5N y a mi familia por bancar, a mi esposa y a mis hijas”.

Finalmente, cerró con una frase con mucho entusiasmo: “Viva el periodismo, que no muere, nadie lo podrá matar y que viva la televisión, que vivan todos los medios y vamos por mucho más”.

Entre los ganadores también estuvieron el programa “Chiche 2024” (Crónica TV) como Mejor Magazine, conducido por Samuel “Chiche” Gelblung junto a Sofía Monachelli y Claudio Arredondo, junto a los panelistas Gastón Marote, Jorge Cicutín, Leonardo Arias, Ernesto Hadida y Tamara Bezares .

Asimismo, “GPS”, encabezado por Rolando Graña (A24) fue elegido como Mejor Programa de Interés General Semanal.

El evento, que premió la producción del año 2024, contó con la asistencia de más de 800 invitados, incluyendo a los protagonistas y miembros de APTRA, quienes fueron los encargados de elegir a los ganadores.

A las 21:20, subieron al escenario los conductores y recibieron al presidente de APTRA, Luis Ventura, quien dijo una breves palabras antes de que comenzaran a entregar los premios.

“Una noche muy emotiva para mí, particularmente”, reconoció el periodista, que remarcó que se trata de “un premio que se ganó un lugar destacado”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

