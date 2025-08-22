El Frente de Izquierda denunció penalmente a los Milei y Spagnuolo por “corrupción” dentro de la ANDIS

El legislador porteño del Frente de Izquierda (FIT) Gabriel Solano denunció penalmente al presidente Javier Milei; a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo por “defraudación contra la administración pública”.

En su presentación, Solano solicitó que también se incluyera al armador de La Libertad Avanza (LLA) Eduardo ‘Lule’ Menem y el dueño de la droguería Suizo Argentina, Jonathan Kovalivker.

El diputado de izquierda denunció la “posible comisión del delito de defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias. Los audios que pertenecen a Spagnuolo revelan el funcionamiento de una red de corrupción ampliamente extendida en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad. Según el ex titular de la Agencia, las coimas cobradas al menos desde el mes de agosto pasado oscilan entre el medio millón y los ochocientos mil dólares mensuales”, señaló Solano.

Para el legislador, “esas coimas, equivalentes al 8% del precio pagado, se distribuían entre distintos funcionarios, a cuya cabeza estaba Karina Milei, que recibía el 3%”.

A su vez, sostuvo que el hecho “es de tal magnitud” que involucra “de manera directa” al Presidente, al insinuar que Spagnuolo le había informado a Milei sobre “esta red de corrupción y sobre la participación de su hermana en el negociado. Ante este hecho, la Justicia debe realizar un careo entre ambos funcionarios para determinar la veracidad de las afirmaciones reveladas en los audios”, advirtió Solano.

Y solicitó que se tomen “medidas de prueba urgentes”, entre las que mencionó “el secuestro de celulares, el rastreo de transferencias abriendo el secreto bancario y fiscal, y que se investiguen las entradas al ANDIS y Casa Rosada de los empresarios involucrados”.

QUÉ PASÓ

Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, fue despedido de su cargo luego de que se dieran a conocer varios audios atribuidos a él, en los que se refiere a presuntos pedidos de coimas en su organismo para la compra de medicamentos, y en los que involucra a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a su subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

También fue separado de su cargo el director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini, a quien en los audios Spagnuolo califica como “un delincuente que maneja la caja” de la agencia.

Las grabaciones, cuyo origen se desconoce, están editadas y fueron reveladas por el sitio Data Clave y por el canal de streaming Carnaval. Allí, la voz atribuida a Spagnuolo habla de presuntos retornos solicitados a laboratorios de medicamentos que proveen a la Andis; hace referencia a una droguería intermediaria, “la Suizo”, que trabaja con el Estado y alude al supuesto rol de “Lule” Menem y de Karina Milei en la trama. En los audios se menciona que Spagnuolo, presuntamente, puso al tanto al Presidente sobre esas irregularidades meses atrás.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

