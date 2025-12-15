Conéctate con nosotros

El FMI manifestó su apoyo frente a los anuncios del BCRA y la vuelta a los mercados de deuda

La oficina del FMI en Washington. (Foto: Gentileza / Archivo).

El Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó la nueva fase del programa monetario que anunció este lunes el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y celebró la vuelta de Argentina a los mercados internacionales de deuda.

“Celebramos el reciente acceso a los mercados y las medidas anunciadas para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstituir las reservas de reservas e impulsar reformas que impulsen el crecimiento. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades en la implementación de estas importantes medidas”, señaló la vocera del FMI Julie Kozack.

De esta manera, el organismo internacional celebró la medida implementada por el Gobierno sobre la nueva fase del programa monetario, con el objetivo de acumular más reservas de cara al año entrante.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, esto se da en un contexto en donde el organismo que preside Kristalina Georgieva insiste en que la administración central acumule divisas y considera como “desafiante” la meta comprometida para este año.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

