Noticias

El fixture del Apertura 2026: Talleres arranca con Newell’s, Instituto va con Vélez, Belgrano visita a Central y Estudiantes debuta con Tigre

Publicado

Imagen Ilustrativa.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el fixture de los equipos para el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional luego de que ambas zonas del certamen fueran sorteadas el pasado miércoles. Talleres arranca el certamen de local frente a Newell’s e Instituto recibe en Alta Córdoba a Vélez; mientras que Belgrano visita a Central en el Gigante de Arroyito y Estudiantes de Río Cuarto debuta con Tigre, en Victoria.

Como plato fuerte de la competencia que durará el primer semestre del próximo año, el Superclásico tendrá lugar en la decimoquinta fecha en el Monumental. En tanto, el Clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing será en el marco de la decimotercera jornada en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Mientras que los clásicos cordobeses se producirán en la fecha 9: Estudiantes (Río Cuarto) recibirá a Instituto; en la 10 habrá otros dos: Talleres vs. Instituto y Estudiantes (Río Cuarto) vs. Belgrano; y en la 11 será el momento del Superclásico cordobés entre Belgrano y Talleres.

Asimismo, en la decimocuarta cita del Torneo Apertura 2026, el ‘Xeneize’ recibirá al ‘Rojo’ en Brandsen 805. Por su parte, el ‘Millonario’ visitará el Cilindro para enfrentarse ante la ‘Academia’. De esta manera, habrá una seguidilla de clásicos que frenarán a todos los simpatizantes del fútbol del país.

Por otro lado, San Lorenzo deberá medirse ante Huracán en Parque Patricios en la fecha 4 del campeonato local. Además, Newell´s y Rosario Central harán lo propio en la octava y Estudiantes y Gimnasia en la quinta. Por último, Belgrano y Talleres de Córdoba se verán las caras en la undécima jornada.

EL FIXTURE COMPLETO DEL APERTURA 2026 

Fecha 1

Interzonal: Aldosivi – Defensa y Justicia

Zona A

-Boca – Deportivo Riestra

-Independiente – Estudiantes

-Talleres – Newell’s

-Instituto – Vélez

-Unión – Platense

-San Lorenzo – Lanús

-Central Córdoba – Gimnasia (Mza.)

 Zona B

-Barracas Central – River

-Gimnasia – Racing

-Rosario Central – Belgrano

-Tigre – Estudiantes (Río Cuarto)

-Argentinos – Sarmiento

-Banfield – Huracán

-Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán

Fecha 2

Interzonal: Atlético Tucumán – Central Córdoba

Zona A

-Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo

-Lanús – Unión

-Platense – Instituto

-Vélez – Talleres

-Newell’s – Independiente

-Estudiantes – Boca

-Deportivo Riestra – Defensa y Justicia

Zona B

-Huracán – Independiente Rivadavia Mza.

-Sarmiento – Banfield

-Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos

-Belgrano – Tigre

-Racing – Rosario Central

-River – Gimnasia

-Aldosivi – Barracas Central

Fecha 3

Interzonal: Barracas Central – Deportivo Riestra

Zona A

-Defensa y Justicia – Estudiantes

-Boca – Newell’s

-Independiente – Vélez

-Talleres – Platense

-Instituto – Lanús

-Unión – Gimnasia (Mza.)

-San Lorenzo – Central Córdoba

Zona B

-Gimnasia – Aldosivi

-Rosario Central – River

-Tigre – Racing

-Argentinos – Belgrano

-Banfield – Estudiantes (Río Cuarto)

-Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento

-Atlético Tucumán – Huracán

Fecha 4

Interzonal: Huracán – San Lorenzo

Zona A

-Central Córdoba – Unión

-Gimnasia (Mza.) – Instituto

-Lanús – Talleres

-Platense – Independiente

-Vélez – Boca

-Newell’s – Defensa y Justicia

-Estudiantes – Deportivo Riestra

 Zona B

-Sarmiento – Atlético Tucumán

-Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza.

-Belgrano – Banfield

-Racing – Argentinos

-River – Tigre

-Aldosivi – Rosario Central

-Barracas Central – Gimnasia

Fecha 5

Interzonal: Gimnasia – Estudiantes

Zona A

-Deportivo Riestra – Newell’s

-Defensa y Justicia – Vélez

-Boca – Platense

-Independiente – Lanús

-Talleres – Gimnasia (Mza.)

-Instituto – Central Córdoba

-Unión – San Lorenzo

Zona B

-Rosario Central – Barracas Central

-Tigre – Aldosivi

-Argentinos – River

-Banfield – Racing

-Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano

-Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto)

-Huracán – Sarmiento

Fecha 6

Interzonal:

-Vélez – River

-Platense – Barracas Central

-Rosario Central – Talleres

-Estudiantes – Sarmiento

-Defensa y Justicia – Belgrano

-Argentinos – Lanús

-Boca – Racing

-Independiente Rivadavia Mza. – Independiente

-Unión – Aldosivi

-Instituto – Atlético Tucumán

-San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)

-Gimnasia (Mza.) – Gimnasia

-Central Córdoba – Tigre

-Deportivo Riestra – Huracán

-Banfield – Newell’s

Fecha 7

Interzonal: Sarmiento – Unión

Zona A

-San Lorenzo – Instituto

-Central Córdoba – Talleres

-Gimnasia (Mza.) – Independiente

-Lanús – Boca

-Platense – Defensa y Justicia

-Vélez – Deportivo Riestra

-Newell’s – Estudiantes

Zona B

-Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán

-Belgrano – Atlético Tucumán

-Racing – Independiente Rivadavia Mza.

-River – Banfield

-Aldosivi – Argentinos

-Barracas Central – Tigre

-Gimnasia – Rosario Central

Fecha 8

Interzonal: Newell’s – Rosario Central

Zona A

-Estudiantes – Vélez

-Deportivo Riestra – Platense

-Defensa y Justicia – Lanús

-Boca – Gimnasia (Mza.)

-Independiente – Central Córdoba

-Talleres – San Lorenzo

-Instituto – Unión

Zona B

-Tigre – Gimnasia

-Argentinos – Barracas Central

-Banfield – Aldosivi

-Independiente Rivadavia Mza. – River

-Atlético Tucumán – Racing

-Huracán – Belgrano

-Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto)

Fecha 9

Interzonal: Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto

Zona A

-Unión – Talleres

-San Lorenzo – Independiente

-Central Córdoba – Boca

-Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia

-Lanús – Deportivo Riestra

-Platense – Estudiantes

-Vélez – Newell’s

Zona B

-Belgrano – Sarmiento

-Racing – Huracán

-River – Atlético Tucumán

-Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza

-Barracas Central – Banfield

-Gimnasia – Argentinos

-Rosario Central – Tigre

Fecha 10

Interzonal: Tigre – Vélez

Zona A

-Newell´s – Platense

-Estudiantes – Lanús

-Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.)

-Defensa y Justicia – Central Córdoba

-Boca – San Lorenzo

-Independiente – Unión

-Talleres – Instituto

Zona B

-Argentinos – Rosario Central

-Banfield – Gimnasia

-Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central

-Atlético Tucumán – Aldosivi

-Huracán – River

-Sarmiento – Racing

-Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano

Fecha 11

Interzonal: Belgrano – Talleres

Zona A

-Instituto – Independiente

-Unión – Boca

-San Lorenzo – Defensa y Justicia

-Central Córdoba – Deportivo Riestra

-Gimnasia (Mza.) – Estudiantes

-Lanús – Newell’s

-Platense – Vélez

Zona B

-Racing – Estudiantes (Rio Cuarto)

-River – Sarmiento

-Aldosivi – Huracán

-Barracas Central – Atlético Tucumán

-Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza.

-Rosario Central – Banfield

-Tigre – Argentinos

Fecha 12

Interzonal: Argentinos – Platense

Zona A

-Vélez – Lanús

-Newell’s – Gimnasia (Mza.)

-Estudiantes – Central Córdoba

-Deportivo Riestra – San Lorenzo

-Defensa y Justicia – Unión

-Boca – Instituto

-Independiente – Talleres

Zona B

-Banfield – Tigre

-Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central

-Atlético Tucumán – Gimnasia

-Huracán – Barracas Central

-Sarmiento – Aldosivi

-Estudiantes (Río Cuarto) – River

-Belgrano – Racing

Fecha 13

Interzonal: Independiente – Racing

Zona A

-Talleres – Boca

-Instituto – Defensa y Justicia

-Unión – Deportivo Riestra

-San Lorenzo – Estudiantes

-Central Córdoba – Newell’s

-Gimnasia (Mza.) – Vélez

-Lanús – Platense

Zona B

-River – Belgrano

-Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto)

-Barracas Central – Sarmiento

-Gimnasia – Huracán

-Rosario Central – Atlético Tucumán

-Tigre – Independiente Rivadavia Mza.

-Argentinos – Banfield

Fecha 14

Interzonal: Lanús – Banfield

Zona A

-Platense – Gimnasia (Mza.)

-Vélez – Central Córdoba

-Newell’s – San Lorenzo

-Estudiantes – Unión

-Deportivo Riestra – Instituto

-Defensa y Justicia – Talleres

-Boca – Independiente

Zona B

-Independiente Rivadavia Mza. – Argentinos

-Atlético Tucumán – Tigre

-Huracán – Rosario Central

-Sarmiento – Gimnasia

-Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central

-Belgrano – Aldosivi

-Racing – River

Fecha 15

Interzonal: River – Boca

Zona A

-Independiente – Defensa y Justicia

-Talleres – Deportivo Riestra

-Instituto – Estudiantes

-Unión – Newell’s

-San Lorenzo – Vélez

-Central Córdoba – Platense

-Gimnasia (Mza.) – Lanús

Zona B

-Aldosivi – Racing

-Barracas Central – Belgrano

-Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto)

-Rosario Central – Sarmiento

-Tigre – Huracán

-Argentinos – Atlético Tucumán

-Banfield – Independiente Rivadavia Mza.

Fecha 16 

Interzonal: Independiente Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.)

Zona A

-Lanús – Central Córdoba

-Platense – San Lorenzo

-Vélez – Unión

-Newell’s – Instituto

-Estudiantes – Talleres

-Deportivo Riestra – Independiente

-Defensa y Justicia – Boca

Zona B

-Atlético Tucumán – Banfield

-Huracán – Argentinos

-Sarmiento – Tigre

-Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central

-Belgrano – Gimnasia

-Racing – Barracas Central

-River – Aldosivi

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

En este articulo:
