El fixture del Apertura 2026: Talleres arranca con Newell’s, Instituto va con Vélez, Belgrano visita a Central y Estudiantes debuta con Tigre

Asimismo, en la decimocuarta cita del Torneo Apertura 2026, el ‘Xeneize’ recibirá al ‘Rojo’ en Brandsen 805. Por su parte, el ‘Millonario’ visitará el Cilindro para enfrentarse ante la ‘Academia’. De esta manera, habrá una seguidilla de clásicos que frenarán a todos los simpatizantes del fútbol del país.
Por otro lado, San Lorenzo deberá medirse ante Huracán en Parque Patricios en la fecha 4 del campeonato local. Además, Newell´s y Rosario Central harán lo propio en la octava y Estudiantes y Gimnasia en la quinta. Por último, Belgrano y Talleres de Córdoba se verán las caras en la undécima jornada.
EL FIXTURE COMPLETO DEL APERTURA 2026
Fecha 1
Interzonal: Aldosivi – Defensa y Justicia
Zona A
-Boca – Deportivo Riestra
-Independiente – Estudiantes
-Talleres – Newell’s
-Instituto – Vélez
-Unión – Platense
-San Lorenzo – Lanús
-Central Córdoba – Gimnasia (Mza.)
Zona B
-Barracas Central – River
-Gimnasia – Racing
-Rosario Central – Belgrano
-Tigre – Estudiantes (Río Cuarto)
-Argentinos – Sarmiento
-Banfield – Huracán
-Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán
Fecha 2
Interzonal: Atlético Tucumán – Central Córdoba
Zona A
-Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo
-Lanús – Unión
-Platense – Instituto
-Vélez – Talleres
-Newell’s – Independiente
-Estudiantes – Boca
-Deportivo Riestra – Defensa y Justicia
Zona B
-Huracán – Independiente Rivadavia Mza.
-Sarmiento – Banfield
-Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos
-Belgrano – Tigre
-Racing – Rosario Central
-River – Gimnasia
-Aldosivi – Barracas Central
Fecha 3
Interzonal: Barracas Central – Deportivo Riestra
Zona A
-Defensa y Justicia – Estudiantes
-Boca – Newell’s
-Independiente – Vélez
-Talleres – Platense
-Instituto – Lanús
-Unión – Gimnasia (Mza.)
-San Lorenzo – Central Córdoba
Zona B
-Gimnasia – Aldosivi
-Rosario Central – River
-Tigre – Racing
-Argentinos – Belgrano
-Banfield – Estudiantes (Río Cuarto)
-Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento
-Atlético Tucumán – Huracán
Fecha 4
Interzonal: Huracán – San Lorenzo
Zona A
-Central Córdoba – Unión
-Gimnasia (Mza.) – Instituto
-Lanús – Talleres
-Platense – Independiente
-Vélez – Boca
-Newell’s – Defensa y Justicia
-Estudiantes – Deportivo Riestra
Zona B
-Sarmiento – Atlético Tucumán
-Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza.
-Belgrano – Banfield
-Racing – Argentinos
-River – Tigre
-Aldosivi – Rosario Central
-Barracas Central – Gimnasia
Fecha 5
Interzonal: Gimnasia – Estudiantes
Zona A
-Deportivo Riestra – Newell’s
-Defensa y Justicia – Vélez
-Boca – Platense
-Independiente – Lanús
-Talleres – Gimnasia (Mza.)
-Instituto – Central Córdoba
-Unión – San Lorenzo
Zona B
-Rosario Central – Barracas Central
-Tigre – Aldosivi
-Argentinos – River
-Banfield – Racing
-Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano
-Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto)
-Huracán – Sarmiento
Fecha 6
Interzonal:
-Vélez – River
-Platense – Barracas Central
-Rosario Central – Talleres
-Estudiantes – Sarmiento
-Defensa y Justicia – Belgrano
-Argentinos – Lanús
-Boca – Racing
-Independiente Rivadavia Mza. – Independiente
-Unión – Aldosivi
-Instituto – Atlético Tucumán
-San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)
-Gimnasia (Mza.) – Gimnasia
-Central Córdoba – Tigre
-Deportivo Riestra – Huracán
-Banfield – Newell’s
Fecha 7
Interzonal: Sarmiento – Unión
Zona A
-San Lorenzo – Instituto
-Central Córdoba – Talleres
-Gimnasia (Mza.) – Independiente
-Lanús – Boca
-Platense – Defensa y Justicia
-Vélez – Deportivo Riestra
-Newell’s – Estudiantes
Zona B
-Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán
-Belgrano – Atlético Tucumán
-Racing – Independiente Rivadavia Mza.
-River – Banfield
-Aldosivi – Argentinos
-Barracas Central – Tigre
-Gimnasia – Rosario Central
Fecha 8
Interzonal: Newell’s – Rosario Central
Zona A
-Estudiantes – Vélez
-Deportivo Riestra – Platense
-Defensa y Justicia – Lanús
-Boca – Gimnasia (Mza.)
-Independiente – Central Córdoba
-Talleres – San Lorenzo
-Instituto – Unión
Zona B
-Tigre – Gimnasia
-Argentinos – Barracas Central
-Banfield – Aldosivi
-Independiente Rivadavia Mza. – River
-Atlético Tucumán – Racing
-Huracán – Belgrano
-Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto)
Fecha 9
Interzonal: Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto
Zona A
-Unión – Talleres
-San Lorenzo – Independiente
-Central Córdoba – Boca
-Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia
-Lanús – Deportivo Riestra
-Platense – Estudiantes
-Vélez – Newell’s
Zona B
-Belgrano – Sarmiento
-Racing – Huracán
-River – Atlético Tucumán
-Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza
-Barracas Central – Banfield
-Gimnasia – Argentinos
-Rosario Central – Tigre
Fecha 10
Interzonal: Tigre – Vélez
Zona A
-Newell´s – Platense
-Estudiantes – Lanús
-Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.)
-Defensa y Justicia – Central Córdoba
-Boca – San Lorenzo
-Independiente – Unión
-Talleres – Instituto
Zona B
-Argentinos – Rosario Central
-Banfield – Gimnasia
-Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central
-Atlético Tucumán – Aldosivi
-Huracán – River
-Sarmiento – Racing
-Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano
Fecha 11
Interzonal: Belgrano – Talleres
Zona A
-Instituto – Independiente
-Unión – Boca
-San Lorenzo – Defensa y Justicia
-Central Córdoba – Deportivo Riestra
-Gimnasia (Mza.) – Estudiantes
-Lanús – Newell’s
-Platense – Vélez
Zona B
-Racing – Estudiantes (Rio Cuarto)
-River – Sarmiento
-Aldosivi – Huracán
-Barracas Central – Atlético Tucumán
-Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza.
-Rosario Central – Banfield
-Tigre – Argentinos
Fecha 12
Interzonal: Argentinos – Platense
Zona A
-Vélez – Lanús
-Newell’s – Gimnasia (Mza.)
-Estudiantes – Central Córdoba
-Deportivo Riestra – San Lorenzo
-Defensa y Justicia – Unión
-Boca – Instituto
-Independiente – Talleres
Zona B
-Banfield – Tigre
-Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central
-Atlético Tucumán – Gimnasia
-Huracán – Barracas Central
-Sarmiento – Aldosivi
-Estudiantes (Río Cuarto) – River
-Belgrano – Racing
Fecha 13
Interzonal: Independiente – Racing
Zona A
-Talleres – Boca
-Instituto – Defensa y Justicia
-Unión – Deportivo Riestra
-San Lorenzo – Estudiantes
-Central Córdoba – Newell’s
-Gimnasia (Mza.) – Vélez
-Lanús – Platense
Zona B
-River – Belgrano
-Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto)
-Barracas Central – Sarmiento
-Gimnasia – Huracán
-Rosario Central – Atlético Tucumán
-Tigre – Independiente Rivadavia Mza.
-Argentinos – Banfield
Fecha 14
Interzonal: Lanús – Banfield
Zona A
-Platense – Gimnasia (Mza.)
-Vélez – Central Córdoba
-Newell’s – San Lorenzo
-Estudiantes – Unión
-Deportivo Riestra – Instituto
-Defensa y Justicia – Talleres
-Boca – Independiente
Zona B
-Independiente Rivadavia Mza. – Argentinos
-Atlético Tucumán – Tigre
-Huracán – Rosario Central
-Sarmiento – Gimnasia
-Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central
-Belgrano – Aldosivi
-Racing – River
Fecha 15
Interzonal: River – Boca
Zona A
-Independiente – Defensa y Justicia
-Talleres – Deportivo Riestra
-Instituto – Estudiantes
-Unión – Newell’s
-San Lorenzo – Vélez
-Central Córdoba – Platense
-Gimnasia (Mza.) – Lanús
Zona B
-Aldosivi – Racing
-Barracas Central – Belgrano
-Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto)
-Rosario Central – Sarmiento
-Tigre – Huracán
-Argentinos – Atlético Tucumán
-Banfield – Independiente Rivadavia Mza.
Fecha 16
Interzonal: Independiente Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.)
Zona A
-Lanús – Central Córdoba
-Platense – San Lorenzo
-Vélez – Unión
-Newell’s – Instituto
-Estudiantes – Talleres
-Deportivo Riestra – Independiente
-Defensa y Justicia – Boca
Zona B
-Atlético Tucumán – Banfield
-Huracán – Argentinos
-Sarmiento – Tigre
-Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central
-Belgrano – Gimnasia
-Racing – Barracas Central
-River – Aldosivi
