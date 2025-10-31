Conéctate con nosotros

El escrutinio definitivo ratificó resultados en cinco provincias donde los números fueron ajustados

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en una actividad en su provincia. (Foto: Prensa / Archivo).

El escrutinio definitivo de las elecciones legislativas confirmó este jueves los resultados en las cinco provincias donde la diferencia entre las principales fuerzas era ajustada, mientras restaba conocerse el recuento de los votos en la provincia de Buenos Aires. En La Rioja, La Pampa y Santa Cruz se impuso el peronismo, mientras que La Libertad Avanza (LLA) retuvo sus victorias en Chaco y Chubut, según datos oficiales.

En tierras riojanas, el Frente Justicialista Defendamos La Rioja obtuvo 90.686 votos frente a 89.804 de LLA, con una diferencia de apenas 882 sufragios.

Las elecciones pampeanas dieron como ganador al Frente Defendamos La Pampa con 90.500 votos, mientras que LLA obtuvo 88.247 sufragios; la diferencia entre ambos fue de 2.253 votos.

En Santa Cruz, Fuerza Santacruceña consiguió 53.421 y LLA 52.646, con una diferencia de 775 votos.

En Chaco, LLA llegó a 291.956 sufragios, mientras que Fuerza Patria obtuvo 288.509, una diferencia de 3.447 votos.

En los comicios chubutenses el partido libertario consiguió 89.982 y el Frente Unidos Podemos logró 88.904; una distancia de 1.078 votos entre ambos.

Estas cinco provincias formaban parte de los distritos donde la diferencia entre las fuerzas había sido inferior a un punto porcentual, lo que había generado expectativas sobre posibles cambios en la asignación de bancas tras el escrutinio definitivo.

Con la ratificación de los resultados, se descartaron modificaciones significativas en la mayoría de estos distritos, aunque la provincia de Buenos Aires sigue siendo la incógnita mayor por su peso electoral y lo ajustado del margen entre las fuerzas.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

